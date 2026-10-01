김지원, 실물 얼마나 예쁘면..직관 1열 '유퀴즈' 감독도 홀렸다 "인자+흐뭇 표정"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김지원이 첫 단독 예능 '유퀴즈'에서 특급 애교를 선보이며 유재석은 물론 현장 분위기까지 사로잡았다.

1일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 측은 "'단독 예능 첫 출연!' 시청률 여왕 김지원. 야구 유망주 하현승, 아시안게임 금빛 주인공들까지"라는 제목의 362회 선공개 영상을 공개했다.

이날 첫 단독 예능에 출연한 김지원은 출연 소감을 묻자 "너무 떨려서 어제 자려고 누웠다가 벌떡 일어나고 손톱 물어뜯으면서 다리를 달달 떨었다"고 털어놓으며 웃음을 안겼다. 평소 작품 속에서 보여주던 차분한 모습과 달리 예능 출연을 앞두고 잔뜩 긴장했던 솔직한 심경을 전한 것.

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이어 김지원은 유재석과의 특별한 인연을 언급하며 "선배님의 백만 한 가지 미담 중에 백만 두 가지를 추가하고 싶다"고 말했다.

그가 공개한 일화도 남달랐다. 김지원은 과거 자신을 벌칙에서 면제해주기 위해 유재석이 "이로 선물 포장지를 와악 뜯으셨다"고 회상했다. 예상치 못한 미담에 유재석은 "이게 미담이 됐다는 게 놀랍다"고 반응해 웃음을 자아냈다.

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특히 이날 방송에서는 김지원의 대표작 속 명장면을 재현하는 시간도 마련됐다. 유재석은 과거 큰 사랑을 받은 드라마 '쌈, 마이웨이'의 명대사 "나는 예쁜 척한 게 아니라 예쁘게 태어난 건데"를 부탁했고, 김지원은 눈 하나 깜빡하지 않고 능청스럽게 대사를 소화했다.

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김지원의 예상 밖 애교에 현장 분위기도 한층 달아올랐다. 유재석은 애교를 선보인 김지원의 모습을 지켜보던 조명 감독과 카메라 감독의 흐뭇한 표정을 포착한 뒤 이를 그대로 따라 하며 웃음을 더했다. 김지원의 귀여운 매력과 유재석 특유의 센스가 어우러지며 유쾌한 장면을 만들어냈다.

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김지원의 꾸밈없는 일상 이야기도 공개됐다. 퇴근 후 집에 돌아가면 일단 소파에 눕는다고 밝힌 그는 "울화가 좀 있는 편"이라고 털어놓으며 의외의 면모를 드러냈다. 작품 속에서 보여준 강렬한 캐릭터와는 또 다른 소탈한 일상이 눈길을 끌었다.

첫 단독 예능 출연에 긴장한 모습부터 유재석과의 특별한 인연, 명대사 재연과 애교까지 다양한 매력을 보여준 김지원. 선공개 영상만으로도 평소 쉽게 볼 수 없었던 솔직한 모습이 공개된 만큼, 본 방송에서 어떤 이야기를 풀어낼지 관심이 쏠린다.

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한편 김지원이 출연하는 '유퀴즈'는 오는 7월 8시 45분 방송된다.