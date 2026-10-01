'DK모바일 리본', 신규·복귀 이용자 위한 기간제 서버 '부트캠프' 오픈

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엔트런스가 모바일 MMORPG 'DK모바일 리본'에 신규·복귀 이용자의 빠른 성장을 지원하는 기간제 서버를 선보였다.

엔트런스는 1일 'DK모바일 리본'의 신규 서버 '부트캠프'를 정식 오픈했다고 밝혔다. '부트캠프'는 6주간 운영되는 기간제 서버로, 오는 11월 12일 정기점검 전까지 운영된다. 신규 및 복귀 이용자가 짧은 기간 동안 캐릭터를 집중 육성한 뒤 기존 서버로 이전해 성장을 이어갈 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

서버 전용 혜택도 마련됐다. 전용 출석 이벤트를 통해 '신화 변신 선택권'과 '신화 마법인형 선택권'을 지급하며, 28일 동안 매일 제공되는 '부트캠프 축복 상자'를 통해 변신·마법인형 소환 티켓 각 50장과 경험치 획득량을 100% 높여주는 '성장 축복 주문서'를 얻을 수 있다.

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콘텐츠 보상도 강화했다. 서버 운영 기간 동안 경쟁전 승리·패배 보상은 기존보다 150%, 균열 보스 보상은 200%로 각각 상향된다. 이와 함께 '성장 지원 상자' 70개와 '문장 파편' 2800만개를 지급하는 레벨 달성 미션, 하루 최대 4회 접속 보상을 제공하는 푸시 이벤트 등 성장 지원 콘텐츠도 진행한다.

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엔트런스 김영웅 기획실장은 "부트캠프는 신규 및 복귀 이용자들이 기존 이용자와의 성장 격차에 대한 부담을 덜고 보다 빠르게 게임에 적응할 수 있도록 준비한 서버"라며 "짧은 기간 동안 성장과 주요 콘텐츠를 충분히 경험하고 'DK모바일 리본'의 재미를 즐길 수 있기를 바란다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com