"충분히 화낼 만했다"...단군, '암살자(들)' 리뷰 논란에 결국 고개 숙였다

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[스포츠조선 김수현기자] e스포츠 캐스터 겸 인터넷방송인 단군이 영화 '암살자(들)' 리뷰를 둘러싼 논란에 대해 고개를 숙였다. 실제 역사적 사실과 영화적 각색을 명확하게 구분하지 못한 표현으로 오해를 불러일으킨 점을 인정한 데 이어, 해명 과정에서 사용한 표현과 태도 역시 자신의 잘못이었다며 사과했다.

단군은 1일 자신의 유튜브 채널에 '영화 암살자(들) 관련 사과 드립니다'라는 제목의 짧은 영상을 공개했다.

이날 단군은 "지금 영화 '암살자(들)' 관련해서 여러 가지 이야기가 있다"며 "제 후기 영상과 관련해서도 여러 가지 비판이 있다는 점을 인지하고 있다"고 조심스럽게 입을 열었다.

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이어 "제가 첫 번째 후기 영상을 올리는 과정에서 제가 봐도 좀 애매한 표현을 썼다"며 "실제 역사와 각색된 부분이 무엇인지 정확하게 구분 지어서 말씀을 드렸어야 했는데 충분히 여러분들이 오해할 만한 상황을 제가 스스로 자초했다"고 밝혔다.

단군은 자신의 표현으로 오해를 불러일으킨 점에 대해 "지금 돌아다니는 짤이나 그리고 그 후기 영상을 보더라도 여러분들이 충분히 화내실 만하다고 공감했다"며 "다시 한번 죄송하다"고 거듭 사과했다.

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해명 과정에서 자신이 사용한 표현과 태도에 대해서도 잘못을 인정했다. 단군은 "그것을 해명하는 과정에서 제가 강조하고 싶었던 건 '저는 그런 음모론을 믿지 않는다'라고 말씀을 드리고 싶었던 것"이라면서 "'음모론을 믿는 게 자랑이냐, 모르는 게 더 좋은 거 아니냐' 이렇게 쓸데없는 표현이나 태도를 보였던 점은 제 잘못이 맞다"고 말했다.

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이어 "그 부분도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "앞으로 역사를 다룬 어떤 영화나 드라마, 특히나 근현대사를 다룬 작품들 영상에는 제가 자세히 알아보고 후기를 남기겠다"고 덧붙였다.

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단군이 사과한 가운데 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 왜곡 논란에도 관심이 쏠리고 있다.

앞서 단군은 지난달 23일 개봉한 영화 '암살자(들)'에 대한 리뷰를 진행하며 작품 속 설정과 실제 역사적 사건을 언급했다. 당시 단군은 "놀랍게도 실제 사건을 찾아보면 영화에서 나오는 주요 내용들이 실제로 있었던 일이기 때문에 의구심을 안 갖기가 쉽지 않다", "실제 역사에서 가져온 이야기들이기 때문에 꽤나 많이 흡사하다" 등의 발언을 했다.

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이후 해당 발언을 두고 영화 속 각색된 내용과 실제 역사적 사실을 구분해 설명했어야 한다는 지적이 나왔고, 단군은 이에 대한 비판과 자신의 해명 과정에서 나온 표현까지 되짚으며 사과에 나섰다.

'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 육영수 여사 피격 사건을 모티브로, 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 담은 작품이다. 영화는 당시 발생한 실제 사건을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 재구성했다. 그러나 영화 속에서 실제 사건에 대한 기존의 공식 발표와 다른 가능성을 암시하는 설정이 등장하면서 역사적 사실과 허구의 경계를 두고 논란이 불거졌다.

이에 제작진은 정치적 목적을 가지고 제작된 영화가 아니라는 점을 강조하며, 실제 역사적 사건을 소재로 영화적 상상력을 더한 작품이라는 취지로 설명했다.