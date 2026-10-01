톰 크루즈, '디거' 감독 내한 불참 언급…"감독님도 아쉬워 하셔, 양해 구하셨다"

영화 '디거' 내한 기자간담회가 1일 서울 영등포구 여의도동 콘래드서울에서 열렸다. 톰 크루즈가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 톰 크루즈가 '디거'를 연출한 알레한드로 G. 이냐리투 감독의 내한 불참에 아쉬운 마음을 드러냈다.

톰 크루즈는 1일 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔에서 열린 영화 '디거' 내한 기자간담회에서 "감독님께서 한국에 꼭 오시고 싶어 하셨는데, 개인사정으로 인해 오지 못하셨다"라고 했다.

3일 개봉하는 '디거'는 꼰대 괴짜 재벌 디거 록웰의 그린란드 빙하 시추 시설에서 발생한 작은 균열이 전 세계를 뒤흔들 역대급 대재앙이 되면서 벌어지는 이야기를 담은 영화로, '버드맨', '레버넌트: 죽음에서 돌아온 자'를 연출한 알레한드로 G. 이냐리투 감독이 메가폰을 잡았다.

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당초 알레한드로 G. 이냐리투 감독은 톰 크루즈와 함께 내한해 기자간담회와 레드카펫 행사에 참석할 예정이었으나 부득이하게 불참하게 됐다. 이에 톰 크루즈는 "감독님께서 저와 함께 한국에 오고 싶어 하셨는데, 이 자리에 참석하지 못해 유감을 표하셨다"며 "개인사정이 있어 양해의 말씀을 구하셨다"고 전했다.

이어 알레한드로 G. 이냐리투 감독과 함께 작업한 소감을 묻자, 톰 크루즈는 "저는 다양한 장르의 영화를 좋아한다. 관객으로서 영화를 볼 때, 영화 제작에 참여할 때도 다양한 장르를 본다"며 "이냐리투 감독님은 역사적인 인물이시고, 엄청난 예술인이시지 않나. 이런 분과 함께 할 수 있어서 영광이었다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com