'남창희♥' 한강 아이유 윤영경, 6년 공직생활 돌연 마침표…배우→주무관 또 '새출발'

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 남창희의 아내 윤영경이 6년간 이어온 공직 생활에 마침표를 찍었다. 남창희는 아내의 새로운 출발을 축하하기 위해 직접 케이크까지 준비하며 애정을 드러냈다.

지난달 30일 윤영경은 남창희가 준비한 것으로 알려진 케이크를 공개했다. 화려한 꽃 장식이 올라간 케이크에는 리본 모양으로 '영경 수고했어요', '6년간 수고'라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끈다.

이어 동대문구청의 모습과 함께 "좋은 기억만 가득 안고 새로운 세상을 떠납니다~~♡"라는 글을 게재했다.

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윤영경은 약 6년간 근무해온 서울 동대문구청을 떠나는 것으로 전해졌다. 그동안 동대문구청 홍보과 주무관으로 근무하며 구청 공식 유튜브 채널 '동대문구청 The original'의 '동대문 브리핑' 등에 직접 출연하기도 했다. 결혼 당시 남창희 역시 아내가 홍보팀에서 근무하고 있다고 소개한 바 있다.

특히 윤영경은 남창희와 결혼하면서 과거 이력이 뒤늦게 알려져 큰 화제를 모았다.

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1991년생인 윤영경은 동덕여대 방송연예과를 졸업하고 2013년 제83회 전국춘향선발대회에서 선(善)에 선발됐다. 이후 영화 '국제시장'을 시작으로 드라마 '화정', '욱씨남정기' 등에서 배우로 활동했다.

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무엇보다 2014년 MBC '무한도전'의 '홍철아 장가가자' 특집에 등장했던 이력으로도 유명하다. 당시 한강에서 우연히 만난 여성으로 방송에 등장해 아이유를 닮은 청초한 외모로 주목받았고, 이후 '한강 아이유'라는 별명까지 얻었다.

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연예 활동을 마친 뒤에는 공무원으로 변신했다. 배우에서 구청 홍보과 주무관으로 전혀 다른 길을 걸었던 윤영경은 이번에 약 6년간의 직장 생활을 마무리하면서 또 한 번 새로운 출발선에 서게 됐다.

한편 남창희와 윤영경은 약 4년간의 교제 끝에 지난 2월 22일 서울 신라호텔에서 결혼식을 올렸다. 윤영경은 남창희보다 9세 연하다. 결혼 전까지 신부의 구체적인 신상이 공개되지 않았으나, 결혼 직후 '한강 아이유'로 화제를 모았던 배우 출신 윤영경이라는 사실이 알려지면서 관심이 쏟아졌다.

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olzllovely@sportschosun.com