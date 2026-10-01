'신의 탑' 우렉 마지노 합류…'로그W', 2차 컬래버레이션 진행

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이펀컴퍼니는 다크 레거시 어드벤처 MMORPG '로그W: 리메인즈 오브 갓'에서 네이버웹툰 인기작 '신의 탑'과 2차 컬래버레이션을 1일부터 시작한다고 밝혔다.

이번 컬래버레이션은 오는 11월 5일까지 진행되며, '신의 탑'의 대표적인 강자 우렉 마지노가 신규 콜라보 영웅으로 합류한다. 우렉 마지노는 콜라보 한정 UR+ 영웅으로 등장하며, 이용자는 뽑기 이벤트를 통해 전용 무기 '신수의 주먹'과 함께 획득할 수 있다. 우렉 마지노 전용 프로필 아이템과 한정 스킨, 꾸미기 아이템, 성장 재료 등도 마련됐다.

'스물다섯번째 밤'을 비롯해 '엔도르시 자하드', '하 유리 자하드', '쿤 아게로 아그니스' 등 주요 캐릭터들도 등장한다. 각 캐릭터를 활용한 영웅과 코스튬 등을 통해 원작의 캐릭터와 세계관을 게임 안에서 구현했다.

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신규 이용자를 위한 혜택도 제공한다. 게임을 다운로드하면 한정 SSR 탈것 '드래곤 냥 정비사'와 500회 뽑기 기회를 받을 수 있으며, 컬래버레이션 기간 매일 출석하면 전용 외형과 성장 아이템을 획득할 수 있다. 7일 누적 접속 시에는 콜라보 한정 UR+ 영웅 '쿤 아게로 아그니스'를 무료로 받을 수 있다. 메인 스테이지를 클리어하면 SSR 영웅 '셀린', UR 영웅 '리사', UR+ 영웅 '다나' 등도 획득할 수 있다.

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'로그W: 리메인즈 오브 갓'은 변이 세력과 악마 군단의 침공으로 신권 문명이 붕괴한 세계를 배경으로, 이용자가 신의 유적과 하계 대륙을 탐험하며 성장하는 MMORPG다.

이펀컴퍼니 관계자는 "1차 컬래버레이션에 보내주신 이용자들의 관심에 힘입어 우렉 마지노가 합류하는 2차 컬래버레이션을 선보이게 됐다"며 "원작 인기 캐릭터와 다양한 한정 콘텐츠, 혜택을 준비한 만큼 '로그W: 리메인즈 오브 갓'에서 새롭게 펼쳐지는 '신의 탑'의 세계를 즐겨주시길 바란다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com