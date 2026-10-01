'디거' 톰 크루즈, 13번째 내한 소감에…"날씨도 좋고 아름다워" 활짝 미소

영화 '디거' 내한 기자간담회가 1일 서울 영등포구 여의도동 콘래드서울에서 열렸다. 톰 크루즈가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 톰 크루즈가 영화 '디거'로 13번째 내한한 소감을 전했다.

톰 크루즈는 1일 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔에서 열린 영화 '디거' 내한 기자간담회에서 "오늘 날씨도 좋고 아름다운 날"이라며 "여러분과 '디거'로 함께 할 수 있어서 좋다"고 했다.

3일 개봉하는 '디거'는 꼰대 괴짜 재벌 디거 록웰의 그린란드 빙하 시추 시설에서 발생한 작은 균열이 전 세계를 뒤흔들 역대급 대재앙이 되면서 벌어지는 이야기를 담은 영화로, '버드맨', '레버넌트: 죽음에서 돌아온 자'를 연출한 알레한드로 G. 이냐리투 감독이 메가폰을 잡았다.

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톰 크루즈는 지난 5월 '미션 임파서블: 파이널 레코닝' 이후 1년 5개월 만에 한국을 찾았다. 이에 그는 "정말 사랑한다"며 환하게 웃은 뒤 "오늘 날씨도 너무 좋고 아름다운 날이다. 여러분과 '디거'로 함께 할 수 있어서 좋고, 한국에 와서 좋다"고 소감을 전했다.

톰 크루즈는 도합 13번째 내한으로, 할리우드 배우 사상 최대 내한 기록을 세웠다. '디거'로 한국 팬들과 만나게 된 그는 "작품마다 캐릭터를 만들 때 제 목소리를 내려고 노력을 하는 편이다. 오스카나 시상식에서 상을 받는 것도 좋지만, 사람들이 어떻게 생각하든 저에겐 영화를 만드는 자체가 특권이자 영광"이라며 "'디거'는 감독님이 스토리텔링 시네마 구조 자체를 바꾸셨다고 생각한다. 이러한 영화를 홍보하고 서포트하면서 여러분께 선보이게 돼 기쁘다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com