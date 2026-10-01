'암살자(들)' 사건 다룬 썬킴, 신변 테러 위협에 영상 비공개...매불쇼 "출연자 보호차원"

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[스포츠조선 이지현 기자] '육영수 여사 피격 사건'을 다룬 영화 '암살자(들)'에 대한 리뷰나 사건 관련 영상 제작자를 향한 비난과 악플이 거센 가운데, 유명 역사 스토리텔러인 '썬킴'(본명 김선영)이 신변 위협을 받아 유튜브 영상을 내리는 일이 발생했다.

1일 유튜브 채널 '매불쇼'의 진행자 최욱에 따르면, 썬킴은 지난주 이 채널에서 '육영수 여사 피격 사건'을 다룬 뒤 협박성 메일을 다량으로 받았고 이 가운데는 신변의 위협을 느끼게 하는 글도 있었다.

썬킴은 지난주 역사코너에서 1974년 발생한 문세광의 박정희 대통령 저격 미수 사건을 다루면서 당시 완전히 해소되지 않은 의혹을 설명했다. 문세광의 일본내 정체, 석연치 않은 입국과 현장 출입 과정, 현장에 울린 여러 발의 총성 속에 발견되지 않은 탄두 등이 핵심 키워드였다. 영화 개봉에 맞춰 잡은 주제지만 영화 소개보다는 역사적 사실과 의혹에 근거한 방송이었다.

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하지만 최근 불거지고 있는 영화 내용의 역사적 사실 왜곡 논란과 겹치면서 사건 자체를 해설하는 컨텐츠까지 불똥이 튄 것이다.

'매불쇼' 진행자 최욱은 이같은 상황을 설명하며 결국 해당 영상을 비공개 처리하게 됐다고 밝혔다.

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그는 "부당한 공격을 용인하는 모양새가 돼서 부끄럽고 화가 나고 억울하기도 하다"면서 "쉽지 않았지만 당장 출연자의 안전이 최우선이기 때문에 (영상 비공개) 선택을 하게 됐다"고 설명했다.

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olzllovely@sportschosun.com