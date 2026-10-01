'디거' 톰 크루즈 "이 영화는 차원이 달라, 감독님의 재능과 독창성 잘 담겨"

영화 '디거' 내한 기자간담회가 1일 서울 영등포구 여의도동 콘래드서울에서 열렸다. 톰 크루즈가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 톰 크루즈가 영화 '디거'에 대한 자신감을 내비쳤다.

톰 크루즈는 1일 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔에서 열린 영화 '디거' 내한 기자간담회에서 "이 영화는 모든 면에서 레벨이 남다르다"며 "감독님의 재능과 독창성이 잘 드러났다"라고 했다.

3일 개봉하는 '디거'는 꼰대 괴짜 재벌 디거 록웰의 그린란드 빙하 시추 시설에서 발생한 작은 균열이 전 세계를 뒤흔들 역대급 대재앙이 되면서 벌어지는 이야기를 담은 영화로, '버드맨', '레버넌트: 죽음에서 돌아온 자'를 연출한 알레한드로 G. 이냐리투 감독이 메가폰을 잡았다.

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3대째 석유 재벌로 살아온 디거 록웰을 연기한 그는 "영화를 보시면 아시겠지만, 다층적인 캐릭터가 잘 담겨있다. 정말 듣도 보도 못한 캐릭터다. 저도 영화를 몇 년 동안 준비를 하는 편인데, 감독님은 9년 동안 준비를 하셨더라. 저는 2019년 '탑건: 매버릭' 첫 촬영 날에 연락을 받았다. 당시 감독님이 저와 작품에 대해 의논을 하고 싶어 하셨다"고 말했다. 그러면서 "모든 면에서 이 영화는 레벨이 다르다고 감히 말씀드릴 수 있다. 감독님의 재능과 독창성이 잘 드러난 것 같다. 저 또한 캐릭터를 구현하는 과정 자체가 재밌었다"고 만족감을 드러냈다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com