‘父와 목욕’ 미요시 아야카, 노재원과는 일대일 일본어 과외…변요한 질투 “왜 우리 빼”

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[스포츠조선 조민정 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 호흡을 맞춘 노재원과 미요시 아야카의 '일대일 대본 리딩' 비하인드에 변요한이 뜻밖의 서운함을 드러내 웃음을 안겼다.

최근 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 '역대급 호평 쏟아진 스윙스의 연기력과 타짜4 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 노재원은 일본어 연기가 처음이었던 자신을 위해 미요시 아야카가 촬영 전부터 적극적으로 도움을 줬다고 밝혔다. 실제 일본인이 자연스럽게 사용할 표현을 알려주고 대사까지 함께 다듬어 사실상 '일본어 과외 선생님' 역할을 했다는 것. 아야카 역시 "많이 연습했다"고 당시를 떠올렸다.

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특히 두 사람은 제주도 촬영 당시 별도로 만나 대본 리딩까지 진행했다. 이 이야기를 가만히 듣던 변요한은 곧바로 "따로 만나서? 근데 우리 왜 뺐어"라고 끼어들어 웃음을 자아냈다.

노재원이 "그때 제주도였어서 따로 만났다기보다…"라고 해명하자 변요한은 기다렸다는 듯 "우리도 제주도에 있었잖아"라고 받아쳤다. 옆에 있던 스윙스까지 "매일 같이 있었어"라고 거들었다. 결국 변요한은 다시 한번 자신들은 왜 빼고 연습했냐는 듯 장난스럽게 따져 현장을 웃음바다로 만들었다.

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알고 보니 두 배우가 따로 만난 이유는 연기를 더욱 촘촘하게 맞추기 위해서였다. '타짜: 벨제붑의 노래'에는 일본어 대사가 상당수 등장한다. 처음 만들어진 대본은 한국어 문장을 일본어로 옮긴 형태였던 만큼 실제 대화에서 자연스럽게 들리도록 수정하는 과정이 필요했다. 일본 배우인 아야카가 캐릭터의 감정과 상황에 맞는 표현을 제안했고 노재원은 이를 토대로 대사를 다시 익혔다.

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단순한 발음 연습으로 끝나지도 않았다. 두 사람은 함께 대본을 읽으며 장면마다 사용할 수 있는 애드리브와 순간적인 반응까지 맞춰봤고 대사를 조금씩 수정하면서 캐릭터의 관계를 구체화했다.

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노재원은 아야카 덕분에 일본어 문장을 외워 그대로 전달하는 방식에서 벗어나 현장에서 한층 자유롭게 연기할 수 있었다고 설명했다.

미요시 아야카는 이번 작품으로 한국 영화에 본격적으로 얼굴을 알렸다. 극 중 가네코 역을 맡아 노재원을 비롯해 변요한, 스윙스 등과 호흡을 맞췄다.

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한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만·김세영의 만화를 원작으로 한 '타짜' 시리즈의 네 번째 영화다. 변요한을 중심으로 노재원, 미요시 아야카, 스윙스 등이 합류해 새로운 판을 그렸다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com