'역사 왜곡 논란' 영화 '암살자(들)', 결국 시사회 전격 취소 "특정 입장 지지 아냐" [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사적 해석 논란의 여파가 결국 대시민 시사회 취소로까지 번졌다.

부산영상위원회는 1일 공식 SNS를 통해 '암살자(들)' 대시민 시사회 취소 소식을 알렸다.

부산영상위원회는 "대시민 시사회를 예정대로 진행하고자 했으나, 작품을 둘러싼 최근의 상황과 시민 여러분의 다양한 의견을 종합적으로 검토한 결과 부득이하게 시사회를 취소하기로 결정했다"고 밝혔다.

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이어 "당초 예정된 일정에 따라 시사회를 기다려주신 시민 여러분께 혼선을 드리게 된 점 깊이 양해 부탁드린다"고 전했다.

다만 영화에 대한 자체적인 판단에 따라 시사회를 취소한 것은 아니라는 점도 분명히 했다. 부산영상위원회는 "이번 결정은 작품의 내용이나 이를 둘러싼 특정 입장에 대한 부산영상위원회의 판단이나 지지를 의미하는 것은 아니다"라고 강조했다.

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당초 부산영상위원회는 오는 5일 CGV 센텀시티에서 부산 시민을 대상으로 '암살자(들)' 대시민 시사회를 개최할 예정이었다. 부산영상위원회 로케이션 지원작인 '암살자(들)'의 개봉에 맞춰 마련된 행사로, 시민 80명을 초대할 계획이었다.

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하지만 영화가 개봉 이후 역사적 사실을 둘러싼 해석 문제로 논쟁의 중심에 서면서 시사회 개최를 놓고도 논란이 이어졌다.

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'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로, 공식 수사 결과에 의문을 품은 형사와 기자들이 사건의 배후를 추적하는 과정을 그린 작품이다. 극 중 인물들이 당시 박정희 대통령 측 또는 중앙정보부가 사건을 계획했을 가능성을 하나의 가설로 제기하는 장면 등을 놓고 일각에서는 역사 왜곡이라는 비판을 제기했다. 반면 실제 사건에 영화적 상상력을 더한 극영화의 창작 영역으로 봐야 한다는 반론도 나오고 있다.

제작사 측은 논란과 관련해 실제 사건을 모티브로 영화적 상상력을 더해 재구성한 작품이라며 사실을 왜곡하기 위한 영화가 아니라는 입장을 밝혔다. 허진호 감독 역시 "진실이나 배후를 밝혀내는 영화로 접근하지 않았다"는 취지로 작품의 의도를 설명해왔다.

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논란은 영화 자체를 넘어 출연 배우와 영화 관계자들에게까지 번지고 있다. 주연 배우 유해진이 등장한 광고 영상에는 영화 출연을 문제 삼는 댓글이 이어지면서 댓글 기능이 중단됐고, 출연진과 영화에 대한 추천·후기를 남긴 배우들의 SNS에도 비판 댓글이 이어졌다. 허진호 감독은 최근 인터뷰에서 역사 왜곡 논란으로 "배우들도 많이 힘들어하고 있다"고 밝히기도 했다.

학교 단체관람을 놓고도 찬반 논쟁이 벌어진 가운데 부산영상위원회의 대시민 시사회마저 취소되면서 '암살자(들)'을 둘러싼 논란의 후폭풍이 계속되고 있다.

olzllovely@sportschosun.com