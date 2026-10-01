'리니지', 신규 영지 '황금 사막 아벨라' 공개…사전예약 시작

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엔씨가 온라인 MMORPG '리니지'의 대규모 업데이트를 앞두고 신규 영지 '황금 사막 아벨라'의 사전예약에 돌입했다.

엔씨는 9월 30일 정기점검 이후부터 12월 16일 정기점검 전까지 '황금 사막 아벨라' 이벤트 페이지에서 사전예약을 진행한다고 밝혔다. 사전예약에 참여한 이용자는 '아벨라' 특전 쿠폰을 받을 수 있다. '황금 사막 아벨라'는 황혼 산맥 너머 미지의 동대륙에 새롭게 등장하는 영지다. 기존 아덴 지역을 벗어나 황금빛 사막을 배경으로 새로운 탐험과 사냥을 즐길 수 있도록 구성됐다.

사전예약 보상은 공통 보상과 본·특화 서버 보상, 신규 서버 보상으로 나뉜다. 모든 이용자에게는 '28주년 성장의 가호', '월영사의 신비한 성물', '월영사의 표식', '아벨라의 엘릭서 큐브'가 제공된다. '28주년 성장의 가호'는 95레벨 이하에서 경험치 400% 상승과 AC -2, 대미지 감소 +3 효과를 제공한다. '아벨라의 엘릭서 큐브'를 사용하면 60일에 걸쳐 '엘릭서(EXP)(이벤트)' 1000개를 받을 수 있다.

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본·특화 서버 이용자는 클래스 변경에 사용할 수 있는 '클래스 체인지 코인'도 획득한다. '아벨라의 성장 지원 상자'를 통해서는 '아벨라의 훈련 지원 상자'와 '엘릭서(EXP) 10개' 중 하나를 선택할 수 있다.

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신규 서버에는 초반 성장에 초점을 맞춘 지원 보상이 마련된다. 스킬과 장비, 강화 등에 필요한 각종 아이템을 비롯해 91~96레벨 구간별 '아벨라의 레벨 달성 보상 상자'를 제공하며, 96레벨 달성 시 '엘릭서(완제)' 6개를 지급한다.

엔씨는 지난 9월 30일 오후 8시 공식 유튜브 채널 '피니지'에서 라이브 방송 '스포일러TALK GENIE'를 열고 업데이트 주요 내용도 공개했다. 신규 클래스와 영지, 사냥터를 비롯해 무한대전, 특성 트리 시스템, 신규 서버, 라이브 케어 등이 소개됐다.

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신규 클래스는 차크람을 사용하는 기동형 원거리 클래스로, 공간을 활용한 전투가 특징이다. 이와 함께 신규 사냥터와 시그니처 쿠폰, 캐릭터 선물하기, 클래스 체인지, 수렵 이벤트 등 이용자 편의와 성장 지원을 위한 콘텐츠도 추가될 예정이다.

'리니지'는 이번 업데이트를 통해 신규 영지를 중심으로 콘텐츠 영역을 확장하는 한편, 신규 서버를 통한 이용자 유입에도 나선다. '황금 사막 아벨라' 업데이트와 사전예약에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지와 '피니지'에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com