'불륜 소송 패소' 숙행, 10개월 만에 눈물 복귀 "신중하지 못해 벌어진 일..모두 내 탓"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 숙행이 상간녀 위자료 청구 소송 1심에서 일부 패소한 뒤 10개월 만에 무대에 복귀해 눈물을 보였다.

숙행은 9월 30일 오후 서울 목동 아르떼 서울 뮤즈홀에서 열린 팬 콘서트를 통해 오랜만에 무대에 섰다. 상간녀 논란으로 활동을 중단한 지 약 10개월 만에 선 공식 무대였다.

이날 노래를 마친 숙행은 "오랜만에 무대에 서니 울컥해서 말이 잘 나오지 않는다"며 "평소 무대에서는 감상에 휘둘려 눈물을 흘리지 않는데 오늘은 왠지 목이 멘다"고 밝혔다.

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이어 "이런 감정을 느끼려고 안 좋은 일이 있었던 것 같다"며 "이제 다 잊고 초심으로 돌아가 노래에만 집중하려고 한다. 그게 나를 끝까지 지지해 주고 사랑해 주는 팬들에 대한 보답이라고 생각한다"고 전했다.

숙행은 이날 '더팩트'와의 인터뷰에서 상간녀 논란에 대한 심경도 털어놨다. 그는 "내가 좀 더 신중하지 못해 벌어진 일이고 모두 내 탓으로 돌리고 싶다"고 말했다.

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숙행은 자신 역시 상대 남성에게 속은 피해자라고 생각하지만, 억울함을 밝히기 위해 법적 대응을 끝까지 이어가는 것은 바람직하지 않다고 판단해 멈추기로 했다고 설명했다. 그러면서 "모든 것을 운명으로 받아들이고 노래로 다시 일어서겠다"고 전했다.

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앞서 수원지방법원 성남지원 민사7단독은 지난달 17일 A씨가 숙행을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 재판부는 숙행에게 위자료 3000만 원과 이에 따른 이자를 지급하라고 선고했다.

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재판부는 숙행이 A씨의 남편과 교제하고 함께 거주하는 등 부정행위를 해 부부 공동생활과 배우자로서의 권리를 침해했다고 판단했다. 또한 당시 부부 관계가 이미 파탄 상태였거나 A씨의 남편이 숙행을 속였다고 인정할 증거가 부족하다며 숙행의 피해자 주장을 받아들이지 않았다.

숙행의 불륜 의혹은 지난해 12월 방송된 JTBC '사건반장'을 통해 처음 알려졌다. 당시 A씨는 남편이 숙행과 부적절한 관계를 맺은 뒤 집을 나갔다고 주장했다. 방송에서는 두 사람이 포옹하고 입을 맞추는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상도 공개됐다.

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논란이 확산되자 숙행은 자필 사과문을 통해 "최근 불거진 개인적인 일로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "모든 사실관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히도록 하겠다"고 밝혔다. 이후 출연 중이던 MBN '현역가왕3'에서 하차하고 활동을 중단했다.