나홍진 감독, '호프' OTT 계획 선긋더니..개봉 3달 만 '티빙'서 VOD 공개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 나홍진 감독의 영화 '호프'가 극장 개봉 약 3개월 만에 티빙을 통해 공개된다.

1일 티빙은 공식 계정을 통해 "가을 감성부터 도파민 폭발까지. 이번 달 당신의 재생목록을 채워줄 10월 티빙 신작 라인업 공개!"라는 글과 함께 10월 신작 라인업을 공개했다.

티빙 측이 공개한 라인업에 따르면 10월 1일 영화 '경주기행'을 시작으로, 오는 6일 '스파이더맨: 브랜 뉴 데이' 등이 공개된다. 특히 이달 중 나홍진 감독의 영화 '호프'가 티빙 라인업에 이름을 올려 눈길을 끌었다.

Advertisement

'호프'의 OTT 공개 소식이 더욱 주목받는 이유는 나홍진 감독이 앞서 OTT 공개 계획이 없다고 직접 밝힌 바 있기 때문이다.

나홍진 감독은 지난 7월 진행된 GV(관객과의 대화)에서 OTT 공개와 관련한 질문을 받았다. 당시 "각종 OTT에서 엄청나게 이야기들을 할 텐데 이야기를 나눈 곳이 있냐"는 질문에 나 감독은 "제가 알기로는 아직까지 OTT 플랫폼에서 이 영화를 상영할 계획은 없는 걸로 알고 있다"며 "최후의 순간까지 그럴 것"이라고 답했다.

Advertisement

당시만 해도 OTT 공개 가능성에 선을 그었던 나홍진 감독의 발언 이후 약 3개월 만에 '호프'의 티빙 공개가 공식화되면서 관심이 모이고 있다. 극장에서 영화를 관람하지 못했던 관객들도 안방에서 '호프'를 만날 수 있게 됐다.

Advertisement

한편 '호프'는 나홍진 감독이 '곡성' 이후 선보인 신작으로, 미지의 존재가 출몰한 고립된 마을을 배경으로 벌어지는 이야기를 그린다. 황정민, 조인성, 정호연, 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르 등이 출연해 개봉 전부터 국내외 팬들의 관심을 모았다.

Advertisement

'호프'의 구체적인 티빙 공개일은 추후 공개될 예정이다.