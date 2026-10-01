야노시호♥추성훈, 영화 같은 러브스토리..."2년간 수소문 끝에 소개 받아" (편스토랑)

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[스포츠조선 김수현기자] '신상출시 편스토랑' 야노시호가 남편 추성훈을 향한 2년간의 순애보를 털어놓는다. 일본 톱모델이었던 야노시호가 무명의 격투기 선수였던 추성훈에게 첫눈에 마음을 빼앗긴 뒤 2년을 기다려 결국 인연을 맺게 된 사연이 공개되는 것.

10월 1일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 국민 외국인 며느리 야노시호와 엄마의 솔직한 이야기가 공개된다. 이 과정에서 남편 추성훈을 향한 아내 야노시호의 애틋한 사랑, 곁에서 딸 야노시호의 사랑을 지켜본 엄마의 진심 등도 공개된다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR에서 추성훈은 한국을 찾은 장모님을 위해 각종 해산물부터 1++ 최고급 한우까지 산해진미 식재료들을 준비했다. 이에 야노시호 엄마는 "사위 고마워"라고 말하며 미식을 즐겼다. 야노시호 모녀는 추성훈이 준비한 맛있는 음식을 나눠 먹으며 솔직한 이야기를 털어놨다.

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야노시호는 엄마에게 "엄마는 딸이 국제결혼한다고 할 때 왜 반대하지 않았어?"라고 물었다. 이에 야노시호 엄마는 당시 어떤 마음이었는지 밝혔다. 이를 들은 야노시호는 깜짝 놀라며 고개를 끄덕였다고. 과연 야노시호 엄마가 딸의 국제결혼을 반대하지 않은 진짜 이유는 무엇일까.

그런가 하면 야노시호가 추성훈과의 첫 만남을 회상했다. 당시 일본의 톱 모델이었던 야노시호와 달리 추성훈은 무명의 운동선수였던 상황. 이에 둘의 열애설에 '미녀와 야수'라는 타이틀이 붙기도. 야노시호는 "경기를 보러 갔다가 추성훈이라는 선수를 처음 알게 됐다"라며 그날 추성훈에게 첫눈에 반한 계기를 전했다. 링 위에 선 추성훈은 어떤 매력으로 야노시호의 마음을 사로잡았을까. 이어 야노시호는 "만나보고 싶어서 주변에 수소문하다가 2년 후 우연히 소개를 받았다"라고 말했다. 추성훈을 향한 야노시호의 2년 순애보에 '편스토랑' 식구들도 깜짝 놀랐다고.

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또 야노시호 모녀는 다가올 추성훈의 격투기 경기에 대해서도 이야기했다. 51세 추성훈은 오는 11월 21일 어쩌면 인생 마지막이 될 수도 있는 경기를 앞두고 있는 상황. 사위를 걱정하는 엄마의 말에 야노시호는 "진짜 마지막 도전이니까, 그 모습이 아름다울 것 같다. 마지막을 눈에 담아두면 평생 기억에 남을 것"이라고 말해 뭉클함을 자아냈다.

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남편 추성훈을 향한 아내 야노시호의 진심, 그리고 사위 추성훈에 대한 고마움을 담은 야노시호 엄마의 이야기까지 그 자세한 내용은 10월 1일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.