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야노시호♥추성훈, 영화 같은 러브스토리..."2년간 수소문 끝에 소개 받아" (편스토랑)

김수현 기자

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야노시호♥추성훈, 영화 같은 러브스토리..."2년간 수소문 끝에 소개 받아" (편스토랑)

[스포츠조선 김수현기자] '신상출시 편스토랑' 야노시호가 남편 추성훈을 향한 2년간의 순애보를 털어놓는다. 일본 톱모델이었던 야노시호가 무명의 격투기 선수였던 추성훈에게 첫눈에 마음을 빼앗긴 뒤 2년을 기다려 결국 인연을 맺게 된 사연이 공개되는 것.

10월 1일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 국민 외국인 며느리 야노시호와 엄마의 솔직한 이야기가 공개된다. 이 과정에서 남편 추성훈을 향한 아내 야노시호의 애틋한 사랑, 곁에서 딸 야노시호의 사랑을 지켜본 엄마의 진심 등도 공개된다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR에서 추성훈은 한국을 찾은 장모님을 위해 각종 해산물부터 1++ 최고급 한우까지 산해진미 식재료들을 준비했다. 이에 야노시호 엄마는 "사위 고마워"라고 말하며 미식을 즐겼다. 야노시호 모녀는 추성훈이 준비한 맛있는 음식을 나눠 먹으며 솔직한 이야기를 털어놨다.

야노시호는 엄마에게 "엄마는 딸이 국제결혼한다고 할 때 왜 반대하지 않았어?"라고 물었다. 이에 야노시호 엄마는 당시 어떤 마음이었는지 밝혔다. 이를 들은 야노시호는 깜짝 놀라며 고개를 끄덕였다고. 과연 야노시호 엄마가 딸의 국제결혼을 반대하지 않은 진짜 이유는 무엇일까.

야노시호♥추성훈, 영화 같은 러브스토리..."2년간 수소문 끝에 소개 받아" (편스토랑)

그런가 하면 야노시호가 추성훈과의 첫 만남을 회상했다. 당시 일본의 톱 모델이었던 야노시호와 달리 추성훈은 무명의 운동선수였던 상황. 이에 둘의 열애설에 '미녀와 야수'라는 타이틀이 붙기도. 야노시호는 "경기를 보러 갔다가 추성훈이라는 선수를 처음 알게 됐다"라며 그날 추성훈에게 첫눈에 반한 계기를 전했다. 링 위에 선 추성훈은 어떤 매력으로 야노시호의 마음을 사로잡았을까. 이어 야노시호는 "만나보고 싶어서 주변에 수소문하다가 2년 후 우연히 소개를 받았다"라고 말했다. 추성훈을 향한 야노시호의 2년 순애보에 '편스토랑' 식구들도 깜짝 놀랐다고.

또 야노시호 모녀는 다가올 추성훈의 격투기 경기에 대해서도 이야기했다. 51세 추성훈은 오는 11월 21일 어쩌면 인생 마지막이 될 수도 있는 경기를 앞두고 있는 상황. 사위를 걱정하는 엄마의 말에 야노시호는 "진짜 마지막 도전이니까, 그 모습이 아름다울 것 같다. 마지막을 눈에 담아두면 평생 기억에 남을 것"이라고 말해 뭉클함을 자아냈다.

남편 추성훈을 향한 아내 야노시호의 진심, 그리고 사위 추성훈에 대한 고마움을 담은 야노시호 엄마의 이야기까지 그 자세한 내용은 10월 1일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

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