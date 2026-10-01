"14만원 티켓이 90만원"…장한별 첫 단독콘서트, 피켓팅에 암표 극성

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 장한별의 첫 단독 콘서트 티켓 전쟁이 벌어졌다.

장한별은 10월 31일 세종대학교 대양홀에서 단독 공연 '더 스타 이즈 본'을 개최한다. 이번 공연은 티켓 오픈 2분 만에 전회차 전석 매진을 기록하며 인기를 입증한 바 있다. 이에 온라인 상에서 '피켓팅'이 벌어졌다. 중고 거래 사이트와 SNS 등에서 암표가 나돌기 시작한 것이다. 암표 가격 또한 엄청나다. 이번 콘서트 티켓은 S석 14만 3000원, R석 16만 5000원에 가격이 책정됐다. 그런데 암표 가격은 무려 5배에 달하는 90만원 선까지 치솟았다.

이에 소속사 ㈜레온웍스 측은 즉각 대응에 나섰다. 소속사 측은 "장한별의 첫 단독 콘서트에 보내주신 성원에 진심으로 감사드리나, 지난 8월 28일부터 이른바 '암표방지법'이 시행된 상황에서 최근 정가를 크게 웃도는 암표 거래가 확인되어 팬들의 피해가 우려된다"라며 "공식 예매처가 아닌 프리미엄 거래나 불법 양도를 통한 티켓 구매를 자제해 주시길 간곡히 부탁드린다"라고 밝혔다. 이어 "팬 여러분께서 안전하고 정당하게 공연을 즐기실 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.

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장한별은 MBN '무명전설' 톱3 출신으로 최근 KBS2 '불후의 명곡'에서 우승을 차지하며 주목받고 있다. 그는 이번 콘서트에서 라이브 밴드 세션과 함께 발라드, 트로트, 팝 등 다채로운 장르의 무대로 폭넓은 음악적 스펙트럼을 보여줄 계획이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com