"아빠 품이 지상낙원"…이시언, 4개월 아들 재우는 초보아빠에 '♥서지승 손하트'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이시언이 생후 4개월 아들을 품에 안고 재우는 평화로운 육아 일상을 공개했다.

1일 이시언·서지승 부부가 함께 운영하는 것으로 알려진 아들 솔민 군의 SNS 계정에는 "여긴 어딘가요 지상낙원인가요"라는 글과 함께 사진과 영상이 게재됐다.

공개된 사진에는 편안한 잠옷 차림의 이시언이 아들을 품에 꼭 안고 있는 모습이 담겼다. 아빠의 팔을 베개 삼은 솔민 군은 눈을 감은 채 곤히 잠들어 있어 눈길을 끈다. 이시언 역시 움직임을 최소화한 채 아들이 편안하게 잠들 수 있도록 품을 내주고 있다.

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특히 함께 공개된 영상에는 이시언이 아들을 안고 재우는 모습을 바라보던 아내 서지승이 손가락으로 하트를 만들어 보이는 장면도 담겼다. 아빠 품에서 깊이 잠든 아들과 이를 흐뭇하게 바라보는 엄마의 모습에서 세 가족의 단란한 일상이 고스란히 전해졌다.

최근 이시언·서지승 부부는 아들의 얼굴과 육아 일상을 SNS를 통해 공개하고 있다. 지난달에는 "엄마 아빠보다 표정 부자"라는 글과 함께 가족사진을 선보였고, 솔민 군이 아빠 이시언을 쏙 빼닮은 모습으로도 관심을 모았다.

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한편 이시언과 서지승은 2018년 공개 열애를 시작해 2021년 12월 결혼했다. 이후 결혼 약 4년 5개월 만인 지난 5월 22일 첫아들을 품에 안았다. 당시 이시언은 태명이 '태건'인 아들의 탄생을 알리며 자신이 출연한 '태어난 김에 세계일주'를 떠올리게 하는 "태어난 김에 건강하게만 자라다오"라는 메시지로 벅찬 마음을 드러냈다.

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이후 부부는 아들의 이름을 '이솔민'으로 지었다고 공개했으며, 지난 8월에는 한복을 입은 솔민 군의 100일 사진과 세 가족의 기념사진을 공개해 축하를 받았다.

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olzllovely@sportschosun.com