'트릭컬 리바이브', 구글플레이 매출 4위…출시 후 최고 기록

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에피드게임즈의 수집형 RPG '트릭컬 리바이브'가 국내 구글플레이 매출 4위에 오르며 서비스 이후 가장 높은 순위를 기록했다.

에피드게임즈는 1일 '트릭컬 리바이브'가 국내 구글플레이 매출 순위 4위를 기록했다고 밝혔다. 지난 2023년 9월 27일 출시돼 올해로 서비스 3년이 넘은 '트릭컬 리바이브'는 독특한 캐릭터 디자인과 게임성, 스토리를 앞세워 이용자층을 넓혀왔다. 특히 한정현 에피드게임즈 대표를 활용한 마케팅으로 게임 커뮤니티에서 화제를 모은 데 이어, 서비스 1주년 이후 매출 순위가 다시 상승하는 이른바 '역주행'을 이어왔다.

이번 순위 상승에는 지난 9월 24일 진행한 3주년 업데이트가 영향을 미친 것으로 보인다. 업데이트를 통해 신규 엘다인 사도 '비비(신성)'와 '우이(기억)'를 추가했으며, 3주년을 기념한 대규모 보상 이벤트도 시작했다.

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이벤트 기간 이용자는 최대 600회의 무료 뽑기 기회를 받을 수 있다. 게임에 접속하면 3주년 기념 테두리와 사도 모집 티켓 30장, 취향 모집 티켓 30장이 지급되며, 최대 15일간 출석하면 '에르핀(왕도)'와 '네르(빡침)' 확정 모집권을 비롯해 사도 모집 티켓과 취향 모집 티켓 각각 180장을 추가로 획득할 수 있다.

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해외에서도 비슷한 흐름을 보였다. 한국과 일본에서 각각 3주년과 1주년 업데이트를 진행한 가운데 일본 애플 앱스토어 매출 순위 3위까지 올랐다. 한국 구글플레이와 일본 애플 앱스토어에서 동시에 상위권을 기록하면서 국내외 이용자들의 관심이 매출로 이어지는 모습이다.

3주년을 활용한 오프라인·영상 콘텐츠도 이어진다. '트릭컬 만화극장'은 지난 9월 28일부터 라프텔과 애니플러스에서 매주 1화씩 공개되고 있으며, 오는 3~4일에는 서울 경희대학교 평화의전당에서 3주년 기념 오케스트라 공연이 열린다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com