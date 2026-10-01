박시은, ♥진태현 실체 밝혔다 "온유하지 않아..쉬운 남자 아냐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박시은이 사랑꾼으로 알려진 남편 진태현이 실제로는 온유한 성격도, 쉬운 남자도 아니라고 솔직하게 밝혔다.

1일 유튜브 채널 '박시은 진태현 작은 테레비'에는 '박시은 진태현의 부부이야기 같이 사는 사람의 증언 진태현은 사랑꾼인가? 2부'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 박시은은 남편 진태현에 대해 "태현 씨가 이야기했던 것처럼 태현 씨는 온유한 사람은 아니다"라며 "최수종, 션 선배님 같은 분들이 온유하고 화를 모르는 분들"이라고 말했다.

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그러면서 "태현 씨는 약간 츤데레 스타일에 가깝다. 되게 툴툴대면서 잘해주는 스타일"이라며 "처음 만났을 때 별명을 지어줬는데 '괴짜', '투덜이 스머프'였다. 잔소리 엄청하고 툴툴대면서 할 거는 다 해주는 스타일"이라고 설명했다.

이어 "온유한 사람들처럼 웃으면서 해주는 스타일은 아니다. 편안하게 해주면 좋은데 그런 스타일은 아니다"라고 덧붙였다.

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박시은은 사랑꾼 남편은 아내와의 관계 속에서 만들어지는 것이라고 강조했다. 그는 "주변에 많은 사랑꾼과 좋은 남편들이 있지만 절대 혼자서는 되지 않는다. 상대가 있어야만 가능해진다. 사랑꾼 남편 옆에는 사랑꾼을 만드는 아내가 있다"고 말했다.

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이어 "사랑꾼의 사랑을 받아주기도 해야 되고, 보듬어주기도 해야 된다. 가끔은 채찍질해 주기도 해야 된다. 그래야만 사랑꾼이 더 사랑을 펼칠 수 있다"고 밝혔다.

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박시은은 "(진태현이) 결혼 전과 후가 되게 다르다고 하지 않았냐. 결혼해서 이렇게 달라진 건 내 자랑은 아니지만 나의 지분도 충분히 있다"고 강조했다.

또 진태현에 대해 "사실 쉬운 남자는 아니다"라며 "우리가 사랑해서 만났기 때문에 모든 것이 가능한 것 같다. 서로 맞춰가는 시간이 분명히 필요하고 살아가면서도 내가 양보해 줘야 되고 내가 자제해 줘야 하는 것들이 서로가 필요하다"고 말했다. 이어 "서로 합이 잘 맞아야만 사랑꾼 부부가 탄생하는 것 같다"고 덧붙였다.

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진태현은 "내가 표현을 잘하고 아내를 사랑하는 걸 거침없이 표현해서 좋아하시는 거 같다"고 밝혔다. 그러면서 "제일 이해가 안 되는 건 SNS 보면 명품, 차, 집 자랑 엄청한다. 잘못됐다는 게 아니라 그런 것보다 아내 자랑하는 게 뭐가 잘못됐냐. 나한테는 명품이 아내"라고 박시은을 향한 애정을 드러냈다.

이어 "그런데 아내를 너무 사랑하는 남자들을 사람들이 비하한다. 내가 왜 욕 먹는지 모르겠다. 사람들이 싫어한다. 남자의 주적이라고도 하더라"고 토로했다.

이에 박시은은 "좋아하는 분들도 많다. 모두에게 사랑받을 수는 없다. 그리고 바라지도 않지 않냐"며 웃었다. 그러면서 "그냥 좋아해 주시는 분들이 계심에 신기하고 감사할 뿐"이라고 말했다.

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끝으로 "결론은 태현 씨는 좋은 남편과 사랑꾼이 맞다. 본인 마음대로 사랑꾼 행동할 때도 많지만 그걸 받아주는 건 사랑꾼 아내 역할이기도 하다"라고 결론 내렸다.

한편 박시은과 진태현은 2015년 결혼했으며, 이후 공개 입양을 통해 세 딸을 뒀다.