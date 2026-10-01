‘Y대 영문과’ 전현무, 영어강사 김지영에 첫마디 “내가 본 강사 중 얼굴 제일 길어”(‘티처스3’)

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[스포츠조선 조민정 기자] 'Y대 영문과' 출신 전현무가 영어 강사 김지영에게 잊지 못할(?) 외모 평가를 남겼다. 영어 실력이나 강의력이 아닌 '얼굴 길이'를 콕 집은 한마디가 촬영 현장 웃음 포인트가 됐다.

오는 15일 첫 방송되는 채널A '티처스3 : 재수전쟁'에는 MC 전현무·장영란·미미미누와 정승제·유대종·김지영이 출연해 재수생 100명의 입시 도전을 함께한다.

이중 영어 강사 김지영은 MC들과의 호흡을 묻는 질문에서 전현무의 한마디를 가장 강렬했던 기억으로 꼽았다.

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김지영은 전현무를 전체 분위기를 안정적으로 이끄는 인물로 평가하면서도 뜻밖의 폭로를 덧붙였다. 전현무가 자신을 보고 "내가 봤던 강사 중에 가장 얼굴이 긴 강사"라고 평가했다는 것. 김지영은 이를 두고 "잊을 수가 없다"며 전현무의 '귀중한 평가'에 감사하다고 받아쳐 웃음을 더했다.

연세대학교 영어영문학과를 졸업한 전현무가 정작 영어 강사 김지영을 만나 가장 먼저 남긴 강렬한 인상이 '얼굴 길이'였다는 점도 재미를 더한다. 전현무 특유의 짓궂은 입담에 김지영 역시 유쾌하게 맞받아치며 벌써부터 두 사람의 투닥거리는 케미를 예고했다.

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김지영은 전현무뿐 아니라 장영란과 미미미누를 음계에 빗대기도 했다. 전현무는 묵직하면서 유머러스하게 중심을 잡는 '도현무', 미미미누는 학생들과 함께 뜨겁게 움직이는 '미', 장영란은 밝은 에너지로 학부모의 마음을 대변하는 '솔영란'이라고 표현했다. 세 명의 MC가 각기 다른 색깔을 지녔지만 함께할 때 자연스럽게 조화를 이뤘다는 설명이다.

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새 시즌은 기존 1대1 코칭에서 규모를 대폭 키웠다. 재수생 100명이 각종 미션과 경쟁을 거쳐 최종 우승자 한 명을 가리는 입시 서바이벌 형식으로 진행된다. 기획에만 4년이 걸린 프로젝트로 정승제는 오래전부터 자신이 원했던 포맷이라고 밝혔다. 유대종 역시 잘못된 공부 습관과 편견 때문에 능력을 제대로 발휘하지 못했던 학생들을 변화시키는 데 집중하겠다는 각오를 전했다. 김지영은 노력하고도 원하는 결과를 얻지 못해 자신감을 잃은 학생들에게 방향을 잡아주는 역할을 하고 싶다며 출연 이유를 밝혔다.

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치열한 입시 전쟁을 다루는 프로그램이지만 전현무와 김지영의 예상치 못한 '얼굴 길이' 신경전처럼 웃음을 담당할 장면들도 예고됐다. 특히 Y대 영문과 출신 MC와 스타 영어 강사의 만남인 만큼 두 사람이 본 방송에서 어떤 '영어 케미'를 보여줄지도 관심을 모은다.

MC 전현무X장영란X미미미누와 '티벤져스' 정승제X유대종X김지영이 함께한 재수생 100명의 치열한 경쟁과 절박한 도전, 예측불허의 여정이 담긴 채널A '티처스3 : 재수전쟁'은 오는 10월 15일 목요일 밤 10시 첫 방송된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com