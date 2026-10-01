'레전드 오브 이미르', 신규 클래스 '어쌔신' 업데이트…서비스 600일 이벤트도

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위메이드의 MMORPG '레전드 오브 이미르'가 신규 클래스 '어쌔신'을 추가하고 서비스 600일을 기념한 이벤트를 시작했다.

'어쌔신'은 '듀얼 블레이드'를 사용하는 근거리 딜러로, 빠른 움직임을 바탕으로 적의 빈틈을 파고드는 침투와 연계 공격이 특징이다. 그림자 정령 '베인'을 활용한 분신 소환 형태의 스킬을 사용하며, '베인'과 융합하면 추가 타격과 공격 사거리 확장 등 전투 능력이 강화된다.

위메이드는 정식 서비스 600일인 오는 12일을 앞두고 다양한 이벤트도 진행한다. 이용자는 장비 복구권과 합성 재도전권, 안전 휘장 강화 도전권 등을 획득할 수 있다.

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1일부터 22일까지 열리는 '600일 기념 7일 출석'에서는 '시그룬의 합성 재도전권' 2종과 강화 실패에도 아이템이 파괴되지 않는 '안전 휘장 강화 도전권'을 제공한다. 8일부터 11월 12일까지 진행되는 '축복의 30일 출석'에서는 소환권 제작 재료인 '영웅 소울'과 전설 등급 소환에 사용할 수 있는 '숭고한 소환권 선택 상자'를 지급한다.

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또 15일까지 진행되는 임무 이벤트에선 아이템 제작·분해와 일일 미션 등을 완료하면 '브록의 장비 복구권' 2종과 '600일 기념 특별 열쇠'를 받을 수 있다. 열쇠를 사용해 '600일의 특별한 보물함'을 열면 '숭고한 소환권 선택 상자', '고귀한 영웅 발키리 카드' 등을 획득할 수 있다.

같은 기간 원정 콘텐츠 추가 보상 이벤트도 진행된다. 원정에 성공하면 '600일 기념 케이크 조각'을 얻을 수 있으며, 이를 모아 '브록의 장비 복구권: 생활장비', '코스튬 포인트 꾸러미' 등을 제작할 수 있다. 이와 함께 은화를 사용해 '고귀한 영웅 호른', '명인의 양피지' 등을 얻을 수 있는 '안드바리의 숨겨둔 선물함' 이벤트도 열린다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com