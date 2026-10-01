뮤지컬 배우 임별, 10월 결혼…"가장 나답고 편안하게 웃게 해주는 사람"[전문]

사진출처=임별 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 뮤지컬 배우 임별이 10월 결혼한다.

임별은 지난달 30일 자신의 SNS에 손편지를 공개하고 "어떤 말로 이 소식을 전하면 좋을지 한참을 고민하다 조심스레 펜을 들었다"며 직접 결혼 소식을 알렸다.

"2015년 처음 무대에 오르던 날부터 지금까지, 여러분이 보내주신 따뜻한 응원과 사랑 덕분에 늘 감사한 마음으로 무대 위에서 벅찬 행복을 느끼고 있다"는 임별은 "그렇게 감사한 사랑을 받으며 지내온 제가 다가오는 10월에 평생을 함께하고 싶은 사람과 새로운 출발을 하게 됐다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 예비 신부에 대해 "제가 흔들릴 때마다 단단하게 잡아주고, 언제나 저를 가장 나답고 편안하게 웃게 해주는 참 고마운 사람"이라며 "마주 앉아 시시콜콜한 일상을 나누는 것만으로도 큰 위안을 주는 이 사람과 함께라면, 앞으로의 삶이 참 따뜻하고 즐거울 것 같다는 확신이 들었다"고 애정을 드러냈다.

팬들을 향해서는 "저희 두 사람의 시작을 따뜻한 마음으로 축복해 주신다면 더없는 기쁨이 될 것 같다"며 "그동안 보내주신 따뜻한 마음 절대 잊지 않고, 무대 위에서는 변함없이 진심을 다하고, 평범한 일상 속에서는 서로 아끼며 예쁘게 잘 살겠다"고 전했다.

Advertisement

끝으로 "일교차가 큰 날씨에 감기 조심하시고, 여러분의 매일에도 기분 좋은 가을바람이 불기를 바란다. 늘 감사드린다"고 인사했다.

Advertisement

1990년생인 임별은 동국대학교 연극학부를 졸업하고 2015년 뮤지컬 '머더 발라드'의 마이클 역으로 데뷔했다. 이후 '곤 투모로우', '너를 위한 글자', '팬레터', '마리 퀴리', '몬테크리스토', '박열', '아가사', '이프덴', '나르치스와 골드문트' 등 다수의 작품에 출연하며 꾸준히 무대 활동을 이어왔다.

Advertisement

특히 '마리 퀴리'에서 피에르 퀴리, '팬레터'에서 이태준, '몬테크리스토'에서 빌포트 검사장 등을 연기했으며, 2024년부터 2025년까지 뮤지컬 '알라딘' 한국 초연에서 자파 역을 맡았다. 올해도 '나르치스와 골드문트', '너를 위한 글자', '박열' 등에 출연했으며, 현재 국립정동극장에서 공연 중인 음악극 '섬: 1933~2019'으로 관객들과 만나고 있다.

다음은 임별이 쓴 편지 전문.

Advertisement