차가원 회장, 한화갤러리아서 40억 긁고 35억 미납…소송 졌다 ‘한남동 집 경매 위기’

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[스포츠조선 조민정 기자] 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표가 갤러리아백화점 카드 대금 소송에서 패소했다. 법원은 차 회장에게 35억3000만원대 미지급금과 지연손해금을 지급하라고 명령했다. 이미 한남동 고급빌라 지분까지 가압류된 상태여서 향후 강제집행 가능성에도 관심이 쏠린다.

법조계에 따르면 서울서부지법 제11민사부는 지난 8월 20일 한화갤러리아가 차 회장을 상대로 낸 신용카드 이용대금 청구 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다.

재판부가 인정한 지급액은 35억3435만1289원이다. 이 가운데 미지급 원금 35억3371만6769원에는 지난 1월 23일부터 모두 갚는 날까지 연 12%의 지연손해금도 붙는다. 소송비용 역시 차 회장이 부담하게 됐다.

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해당 소송은 차 회장이 갤러리아에서 사용한 카드 대금이 문제가 됐다. 차 회장은 2025년 5월 16일부터 6월 22일까지 한화갤러리아가 발급한 카드를 이용해 약 40억4814만원 상당의 물품을 구매한 것으로 전해졌다. 이 가운데 약 35억9871만원이 미지급 상태로 남으면서 한화갤러리아가 올해 초 법적 대응에 나섰다.

소송이 시작된 뒤 차 회장은 일부 금액을 갚았다. 지난 2월 두 차례에 걸쳐 총 6500만원을 상환하면서 남은 원금은 35억3371만원대로 줄었다.

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눈길을 끄는 것은 재판 과정이다. 차 회장 측은 한화갤러리아의 청구를 기각해달라는 취지의 답변서를 제출했지만 카드 사용과 미지급금 등 구체적인 청구 원인에 대해서는 별도의 반박 자료를 내지 않은 것으로 전해졌다.

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재판부는 이를 토대로 민사소송법상 '자백간주'를 적용했다. 상대방이 주장한 사실을 구체적으로 다투지 않을 경우 해당 사실을 인정한 것으로 보는 절차다.

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차 회장 측은 결국 항소하지 않았다. 한화갤러리아는 지난달 법원으로부터 판결 확정증명서까지 발급받은 것으로 알려졌다.

한화갤러리아가 이미 차 회장의 부동산에 보전조치를 해둔 점도 주목된다. 앞서 한화갤러리아는 미지급 카드 대금 약 35억9871만원을 채권액으로 잡고 서울 용산구 한남동 '라누보 한남 1차' 가운데 차 회장 소유 지분을 가압류했다.

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이번 판결이 확정되면서 해당 지분을 상대로 강제경매 등 집행 절차에 나설 수 있는 길도 열렸다.

'갤러리아 외상 대금' 논란은 앞서 방송을 통해서도 알려졌다.

MBC 'PD수첩'은 차 회장이 강남권 백화점에서 거액의 물품을 구매한 뒤 상당한 금액을 지급하지 않았다는 내용을 다룬 바 있다. 당시 미지급 금액이 35억원을 넘는다는 사실이 공개되며 파장이 일었다.

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MC몽 역시 차 회장의 소비 규모를 언급하며 과거 갤러리아에서 자신과 주변 사람들의 의류 등을 차 회장 카드로 결제했다는 취지의 발언을 한 바 있다.

차 회장은 현재 갤러리아 소송 외에도 여러 법적 분쟁에 휘말린 상태다. 그는 연예기획사 관련 사업 과정에서 수백억원대 사기 혐의로 구속기소됐다. 차 회장은 해당 혐의에 대해서는 사업상 분쟁일 뿐 사기가 아니라는 취지로 맞서고 있다.

여기에 자신이 개발한 한남동 고급빌라 '라누보 한남'을 둘러싼 전세금 반환 문제까지 불거지면서 잇단 법적 리스크가 이어지고 있다.

한편 차 회장 측은 갤러리아 판결금 지급과 관련해 한화갤러리아와 협의를 진행 중인 것으로 전해졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com