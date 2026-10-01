야옹이 작가, 둘째 출산 6개월 만에 29kg 감량 "83kg→54kg..만보 걷고 모유수유"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 야옹이 작가(본명 김나영)가 둘째 출산 6개월 만에 29kg을 감량했다고 밝혔다.

야옹이 작가는 1일 자신의 사회관계망서비스에 "얼마 만에 화장인고"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 야옹이 작가는 긴 생머리를 늘어뜨린 채 청순한 매력을 발산했다. 또한 뚜렷한 이목구비로 인형 같은 미모를 자랑해 시선을 사로잡았다.

Advertisement

야옹이 작가는 자신의 체중 변화가 담긴 그래프도 공개했다. 현재 몸무게가 54kg이라고 밝힌 그는 "드디어 정체기 깨짐. 아기 데리고 하루 1만 보씩 걷고, 저녁 안 먹고 클린식 먹는 것 말고는 안 하긴 함+육아"라며 체중 감량 비결을 전했다.

이어 "83kg 찍고 출산. 조리원에서 72kg으로 퇴소. 출산 6개월 차 54kg. 모유 수유했다"고 덧붙였다. 출산 당시와 비교하면 6개월 동안 총 29kg을 감량한 셈으로 놀라움을 자아냈다.

Advertisement

한편 웹툰 '여신강림'으로 유명한 야옹이 작가는 이혼 후 아들을 홀로 키우다 2022년 공개 열애 중이던 웹툰 '프리드로우'의 전선욱 작가와 부부가 됐다. 지난 3월에는 둘째 아들 출산 소식을 전했다.