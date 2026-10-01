"근영아 살 빠졌어!" 문근영, 결혼하더니 더 예뻐졌다...확 달라진 얼굴선

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 문근영이 결혼 후 첫 공식석상에서 한층 물오른 미모를 뽐내 화제를 모았다.

문근영은 지난 30일 자신의 SNS에 "10월 5일이 기다려진다아아아앗!!!!"이라는 글과 함께 여러 장의 셀카 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 문근영은 자연스러운 표정과 밝은 미소로 카메라를 바라보고 있다.

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깔끔하게 정돈한 헤어스타일에 과하지 않은 메이크업을 더해 특유의 청초하고 사랑스러운 분위기를 한층 살렸다.

앞서 문근영은 서울 양천구 목동 SBS에서 열린 예능 프로그램 '우리들의 발라드2' 제작발표회에 참석했다.

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이날 문근영은 결혼 후 첫 공식석상에 모습을 드러내며 화제를 모았다.

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특히 이날 문근영은 한층 달라진 외모로 눈길을 끌었다. 앞서 지난 4월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 체중 관리에 대한 고민을 솔직하게 털어놓았던 만큼, 최근 더욱 갸름해진 듯한 얼굴선이 팬들의 관심을 모았다.

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문근영의 근황을 접한 팬들은 "피부 겁나 좋음", "너무 예쁘다", "근영아 살 빠졌어", "너무 예쁘고 건강해 보여서 좋다" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.

한편 문근영은 지난 7월 오랜 시간 교제해온 7세 연상의 연극배우 정평과 결혼을 발표해 화제를 모았다.

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두 사람은 가까운 지인들조차 교제 사실을 알지 못했을 정도로 오랜 기간 동료 배우로 인연을 이어오며 조용히 사랑을 키워온 것으로 알려졌다. 결혼식 역시 별도의 예식 없이 가족들만 참석한 식사 자리로 대신하며 조용히 부부의 연을 맺은 것으로 전해졌다.