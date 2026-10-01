"남친이 30대 여동생 생활비 대줘"..'문원♥' 신지, 결혼 고민 사연에 "사랑하면 품어줘야" (컬투쇼)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 코요태 신지가 결혼을 고민하는 사연자에게 현실적인 조언을 건넸다.

1일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'(이하 '컬투쇼')에는 김종민이 스페셜 DJ를 맡은 가운데 코요태 멤버 빽가와 신지가 게스트로 출연했다.

이날 DJ 김태균과 세 사람은 청취자들의 사연을 소개하며 다양한 고민에 대한 이야기를 나눴다. 특히 한 청취자는 남자친구의 가족 문제로 인한 결혼 고민을 털어놔 눈길을 끌었다.

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사연자는 일찍 부모님을 여의고도 여동생을 홀로 돌봐온 남자친구의 책임감과 생활력 있는 모습에 반해 교제를 시작했다고 밝혔다. 하지만 남자친구의 여동생이 현재 30대임에도 취업을 준비하면서 필요한 생활비나 용돈을 오빠인 남자친구에게 부탁하고 있고, 남자친구 역시 그럴 때마다 여동생에게 돈을 보내주고 있다고 전했다.

사연자는 남자친구가 가족을 책임지는 마음을 이해하면서도, 결혼 후에도 여동생에 대한 경제적 지원이 계속될 수 있다는 점에 걱정을 드러냈다. 연애할 때와 달리 결혼하면 경제적으로도 생활을 함께 꾸려가야 하는 만큼 신중하게 고민하고 있다는 것.

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이를 들은 신지는 "제가 이런 상황이면 결혼할 것 같다"며 "만나는 동안 내가 이 사람의 성향을 알고 만나지 않았냐. 근데 이제 와서 방해가 되지 않을 것 같다"고 말했다.

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김태균 역시 "저도 사랑한다면 품어줄 것 같다"고 공감했고, 신지는 "맞다. 가족이니까"라고 덧붙였다.

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반면 김종민은 "결혼도 전에 걸린다는 말이 좀 그렇다"면서 "뒷바라지를 계속 해야하면 쉽지 않을 것 같다"라고 우려를 표했다. 이에 신지는 "결혼하면 동생도 달라지지 않을까"라고 자신의 생각을 전했다.

김태균은 자신의 경험을 빗대어 이야기를 이어갔다. 그는 "저도 부모님이 돌아가셨는데 장인, 장모님을 부모님처럼 생각한다. 이 남성분도 장인, 장모님을 부모님처럼 생각하고 잘 대해줄 것"이라고 말했다.

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이후 김태균은 사연자에게 직접 전화를 걸어 보다 구체적인 상황을 물었다. 사연자는 "남자친구가 여동생 시험 합격할 때까지 월세나 학원비 등 다 내준다고 했다"며 "시험이 언제 합격할지도 모르지 않냐. 지금은 자기 돈이니 상관없지만 결혼하면 돈을 합치는데 걱정된다"고 털어놨다.

결혼 이후에도 지원이 언제까지 이어질지 알 수 없다는 점이 사연자의 가장 큰 고민이었다. 특히 현재는 남자친구 개인의 경제적 선택으로 볼 수 있지만, 결혼 후에는 부부의 공동생활과도 연결될 수 있다는 점에서 부담을 느끼고 있었다.

청취자들의 의견 역시 엇갈렸다. 사연자를 이해하는 쪽에서는 "부모님이 안 계신 만큼 부모님에게 들어가는 용돈을 여동생에게 준다고 생각하라"는 의견이 나왔다.

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반면 우려를 표하는 청취자들은 "벌써부터 그러면 그냥 그만두는 게 맞다", "자기 삶을 살아야 한다" 등의 의견을 내놓으며 남자친구의 가족에 대한 책임과 결혼 후 부부의 경제적 독립은 별개의 문제라는 반응을 보였다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com