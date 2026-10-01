'페이커' 없어도 거칠 것 없다…한국 '리그 오브 레전드', 아시안게임 2연패까지 단 1승

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한국 e스포츠 대표팀의 '리그 오브 레전드' 2연패가 눈앞으로 다가왔다.

한국은 1일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 '리그 오브 레전드' 준결승에서 사우디아라비아를 2대0으로 완파하고 결승에 올랐다. 한국은 베트남을 역시 2대0으로 꺾고 올라온 대만과 2일 같은 장소에서 금메달을 놓고 맞붙는다.

예선에서 대만과 인도, 홍콩을 차례로 제압한 한국은 준결승에서도 사우디아라비아를 상대로 압도적인 경기력을 선보였다. 1세트 초반 한타에서 대승을 거두며 주도권을 잡은 한국은 바론 버프까지 확보한 뒤 21분 만에 상대 넥서스를 파괴했다.

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2세트 역시 흐름은 비슷했다. 한타 싸움에서 연이어 승리하며 격차를 벌린 한국은 22분 만에 다시 상대 넥서스를 무너뜨리며 결승행을 확정했다.

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이날 한국은 '페이커' 이상혁이 출전하지 않은 가운데 '제우스' 최우제, '캐니언' 김건부, '제카' 김건우, '구마유시' 이민형, '케리아' 류민석이 선발로 나섰다. 결승 상대는 익숙한 대만이다. 한국은 예선에서 대만을 이미 한 차례 꺾은 데다 국제대회에서도 대만을 상대로 강세를 보여왔다. 2022년 항저우아시안게임에서도 결승전에 만나 승리를 거두며 금메달을 따냈다.

관심사는 미드 라이너다. 한국 대표팀에는 이상혁과 김건우가 함께 합류해 있어 결승에서 누가 출전할지 아직 변수로 남아 있다. 지난 대회에서도 경기 상황과 컨디션 등을 고려해 출전 선수가 결정됐던 만큼, 결승 역시 두 선수 가운데 누가 나설지 관심이 쏠린다. 한국은 이번 대회에서 '리그 오브 레전드'를 통해 대회 2연패와 함께 e스포츠 종목 두번째 금메달에 도전한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com