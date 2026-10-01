[청룡랭킹] '적수 없었다'…빈예서, 66.39% 압도적 득표로 7월 女가수 부문 '정상'

출처=빈예서 인스타그램

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'트롯 신동' 빈예서의 독주를 막을 적수는 없었다.

빈예서가 7월 청룡랭킹 여자 가수 부문에서 과반을 훌쩍 넘는 66.39%의 압도적인 득표율을 기록하며 1위에 등극했다.

투표 초반부터 단 한 번도 선두 자리를 내주지 않은 채 거침없는 질주를 이어간 끝에 완벽한 승리를 거뒀다.

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2위 마이진을 비롯한 다른 후보들은 빈예서의 독주를 지켜볼 수 밖에 없었다.

빈예서가 기록한 66.39%라는 수치는 팬덤의 막강한 결집력과 폭발적인 화력을 여실히 증명한다.

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특유의 짙은 호소력과 나이를 가늠하기 힘든 깊은 감성, 무대를 장악하는 완성도 높은 가창력으로 전 세대를 사로잡은 빈예서의 저력이 투표 결과로 고스란히 드러났다.

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빈예서가 쟁쟁한 경쟁자들을 압도적으로 제치고 1위를 차지한 이번 투표의 상위권 최종 순위는 1위 빈예서(66.39%), 2위 마이진(10.58%), 3위 정혜린(4.75%) 순으로 마무리 됐다.

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빈예서는 이번 7월 랭킹에서 압도적인 격차로 정상을 밟으면서 하반기 결산 트로피를 차지할 강력한 후보로 급부상했다..

한 치의 흔들림 없는 기세로 '대체 불가' 존재감을 뽐낸 빈예서가 앞으로 펼쳐질 청룡랭킹 레이스에서도 굳건한 왕좌 수성을 이어갈 수 있을지 팬들의 이목이 쏠린다.

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한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주