짐 캐리, ‘한국계 추정’ 배우와 극비 결혼..2번 이혼 →64세에 ‘새출발’

사진출처=게티이미지

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[스포츠조선 김소희 기자] 할리우드 배우 짐 캐리가 오랜 연인 민아와 비공개 결혼식을 올리고 부부가 됐다.

지난달 30일(현지시간) 미국 연예매체 TMZ, 피플 등에 따르면 짐 캐리는 최근 미국 로스앤젤레스에서 연인 민아와 소규모 비공개 결혼식을 올렸다.

두 사람은 오랜 기간 교제해온 것으로 알려졌다. 지난 2022년부터 함께 있는 모습이 포착되며 열애설이 불거졌고, 올해 2월 프랑스 파리에서 열린 세자르상 시상식에 함께 참석하며 공개적으로 연인 관계를 드러냈다.

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당시 세자르상에서 공로상을 받은 짐 캐리는 프랑스어로 진행한 수상 소감에서 민아를 자신의 '숭고한 동반자'라고 표현하며 애정을 드러냈다. 공개석상에서 함께 모습을 드러낸 두 사람이 이후 실제 결혼에까지 골인하면서 관심이 쏠리고 있다.

민아는 로스앤젤레스를 기반으로 활동하는 배우이자 아티스트로 알려져 있다. 일부 외신에서는 민아의 나이를 32세로 보도했지만, 출신이나 국적 등 개인 신상에 대해서는 공식적으로 확인된 정보가 제한적이다.

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이번 결혼으로 짐 캐리는 세 번째 결혼을 하게 됐다. 그는 1987년 배우 멜리사 워머와 결혼해 딸 제인을 얻었으며, 두 사람은 1995년 이혼했다. 이후 1996년 영화 '덤 앤 더머'에서 호흡을 맞춘 배우 로렌 홀리와 재혼했지만 이듬해인 1997년 이혼했다.

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이후 짐 캐리는 오랜 연애 끝에 민아와 결혼하며 새로운 인생의 반자를 맞게 됐다.

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한편 1962년생인 짐 캐리는 1975년 드라마 'Happy Days'로 데뷔했다. 이후 영화 '마스크', '덤 앤 더머', '트루먼 쇼', '브루스 올마이티', '이터널 선샤인' 등 다양한 작품을 통해 할리우드를 대표하는 배우로 자리매김했다.