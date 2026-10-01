'10kg 감량' 전현무, 현재 몸무게 얼마길래...베트남서 들통난 '리얼 체중' (현무로드)

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[스포츠조선 김수현기자] '디스이즈 현무로드' 전현무와 이준이 베트남 후에에서 왕실 체험에 나섰다가 예상치 못한 굴욕(?)을 겪으며 웃음을 안긴다. 특히 과거 10kg를 감량했던 전현무의 현재 몸무게까지 예고돼 기대감을 더했다.

10월 4일(일) 밤 10시 30분 방송되는 리얼 발품 로드 트립 MBN '디스이즈 현무로드' 3회에서는 '베트남의 경주' 후에를 찾은 전현무-이준의 파란만장 여행기가 펼쳐진다.

이날 후에에 도착한 이준은 "여긴 시골 느낌"이라며 다낭과는 사뭇 다른 한적한 풍경에 만족감을 드러낸다. 전현무는 "후에 숙소는 엄청난 곳으로 예약했다. 왕을 알현하던 곳을 호텔로 만들었는데, 무려 1842년에 지어진 건물"이라며 어깨를 으쓱한다.

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잠시 후, 숙소에 도착한 두 사람은 한쪽에서 정성껏 제사를 지내는 직원을 발견하고 놀란다. 직원은 두 사람에게 이날이 프랑스 식민 지배 당시 수도였던 후에의 황도가 함락된 날이라 제사를 지낸다고 설명하고, 이에 전현무는 "우리도 식민지 역사가 있지 않냐"고 공감하더니 숙연한 자세로 제사에 동참해 여운을 안긴다.

역사적 아픔을 뒤로하고 두 사람은 본격적인 베트남 왕실 체험을 위해 전통 의상 거리로 향한다. 전현무는 전통 의상을 빌려주는 가게에서 "킹! 킹!"을 외치며 왕의 옷 찾기에 진심인 모습을 보인다.

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먼저 의상을 고른 이준이 "한국 왕과 비슷하다"며 만족한 반면, 전현무는 노란색 옷을 입어보더니 "내가 입으니까 바나나 같다"고 자폭한다. 현지 직원까지 웃음이 빵 터진 가운데, 전현무는 갈색의 '고구마룩', 흰색의 '가래떡룩'까지 선보여 짠내를 풍긴다.

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가까스로 옷을 골라 환복을 마친 전현무는 '후에궁'으로 가자며 현지 전통 인력거인 '씨클로'에 탑승한다. 이때 인력거 기사는 "두 사람이 같이 탈 수 있다"고 얘기하고, 전현무가 못 미더워하자 '씨클로' 좌석 배치를 알려준다. 그런데 전현무가 이준의 가랑이 사이에 앉는 상황이 되자 그는 "너무 굴욕적"이라며 현기증을 호소한다.

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급기야 전현무와 이준은 '씨클로 탑승자' 총 무게를 확인하기 위해 엉겁결에 몸무게까지 실토(?)하는데, 과연 전현무-이준의 리얼 체중이 얼마인지 궁금증이 쏠린다.

한편 '디스이즈 현무로드'는 OTT 디즈니+에서 공개 중인데, 방송 첫 주부터 '오늘 한국의 톱10 시리즈' 5위를 차지하는 것은 물론, 둘째 주에도 6위에 오르는 등 시청자들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

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전현무-이준의 유쾌하면서도 진지함이 묻어나는 후에 왕궁 탐방 현장은 10월 4일(일) 밤 10시 30분 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드'에서 확인할 수 있다.