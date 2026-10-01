봉준호·박찬욱, '거장' 장항준 극찬하다 견제까지.."내 영역 넘보지 않았으면"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 봉준호와 박찬욱 감독이 '거장' 장항준을 향한 극찬을 쏟아냈다.

1일 SBS 신 예능 '거장항준'(연출 이동원, 감유민/ 작가 김명정/ 공동제작 컨텐츠랩 비보) 측은 봉준호와 박찬욱 감독이 등장한 티저 영상을 공개했다.

영상에서 봉준호는 "당연히 이제 올 것이 왔다. 거장으로 불리어야 마땅한 분"이라며 장항준을 치켜세웠다. 그러면서 "장 감독님을 미워하는 사람을 찾아내는 건 아마 전 세계를 뒤져도 쉽지 않을 것 같다"고 그의 인간적인 매력도 높이 평가했다.

Advertisement

박찬욱은 "드디어 이렇게 거장이 돼 빛을 보게 돼 정말...부럽다. 샘난다"고 솔직하게 말했다. 이어 "'어떻게 저럴 수가 있을까' 속으로 감탄한다"며 "한마디로 '어떻게 저렇게 머리가 좋을까' 싶다"고 장항준을 극찬했다.

또 봉준호는 장항준의 작품에 대해 "기이한 유머들이 막 나오는데 '이 시나리오를 쓰신 분이 누구지? 장항준?' 싶었다. 놀라웠다"고 회상했다.

Advertisement

그런가 하면 박찬욱은 "코미디는 내 영역이기 때문에 안 만들어줬으면 좋겠다"며 장항준을 견제했다. 이어 "'왕과 사는 남자' 같은 영화들을 만들어주길 바라고, 코미디는 넘보지 않길 바란다"고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

봉준호는 "요즘 힘들어서 그런가 전화할 때도 약간 멍해진다"며 "장 감독님이 '안녕하세요. 거장 장항준입니다'라고 하면 나는 되게 민망해하면서 '안녕하세요'라고 한다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "서로 '준호야', '항준아'라고 부를 수 있는 날이 곧 오겠죠?"라며 "팬입니다. 좋아합니다"라고 애정을 고백했다. 그러나 이내 "내가 지금 무슨 이야기를 하는 거지"라며 웃음을 터뜨렸다.

한편 '거장항준'은 때론 찌질했고, 때론 비굴했지만 누구보다 찬란했던 장항준이 자전영화 '거장항준'에 톱배우들을 캐스팅 하기 위해 펼쳐지는 은밀한 오디션으로 거장 장항준과 스타들의 밀고 당기는 쫀득한 말맛 토크쇼가 기대를 모은다. 오는 10월 15일 목요일 저녁 9시 첫방송 된다.