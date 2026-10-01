'암살자(들)', 논란 속 유해진·박해일·이민호 무대인사 참석..류혜영·장률·최유리는 불참

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[스포츠조선 이게은기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사왜곡 논란이 거세지고 있는 가운데 주연 배우 유해진, 박해일, 이민호는 예정대로 무대인사에 참석한다. 반면 류혜영, 장률, 최유리는 불참한다.

제작사 하이브미디어코프 공식 계정에 따르면 류혜영, 장률, 최유리는 오는 3일과 4일 예정됐던 개봉 2주 차 무대인사 일정에 불참한다. 유해진, 박해일, 이민호, 허진호 감독은 예정대로 참여한다.

하이브미디어코프 측은 "류혜영, 장률, 최유리 배우가 부득이하게 참석하지 못하게 됐다. 예매하신 관객 여러분의 너른 양해 부탁드리며, 관람 및 무대인사 참석에 참고 부탁드린다"라고 전했다.

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'암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 담았다. 허진호 감독의 작품으로 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했다. 지난 23일 개봉 후 4일 만에 100만 관객을 돌파, 추석 연휴 박스오피스 정상을 지키며 순항하는 듯했다.

하지만 역사왜곡 논란이 일파만파 커지며 뜨거운 감자가 됐다. 고(故) 육영수 여사 저격 사건을 영화적 상상력으로 재구성하는 과정에서 비판이 쏟아진 것. 당시 특별수사본부는 '조총련'(재일본조선인총연합회)에 포섭된 문세광이 북한 공작지도원으로부터 저격 지령을 받았다고 발표했고 문세광은 사형에 처해졌다. 하지만 영화는 사건 배후에 공범이 있었을 가능성, 고 박정희 전 대통령과 정권의 개입 여지를 암시해 역사적 사실과 허구의 경계를 두고 거센 비판이 나왔다.

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제작진은 "1974년 발생한 역사적 사건을 모티브로, 당시 사건과 관련하여 작성된 다양한 기록을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화"라며 정치적 목적 의도로 제작된 영화가 아니라는 입장을 밝혔다. 하지만 출연 배우가 광고하는 제품을 불매하자는 여론이 나오고 정치권 공방까지 이어지는 등 파장은 거세지고 있다. 이종배 국민의힘 전 서울시의원은 허진호 감독과 제작진을 형법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했다.

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joyjoy90@sportschosun.com