컴투스, 레드아이스스튜디오와 손잡는다…컴투스엔 지분 4.5% 양수도

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컴투스가 인기 웹툰 IP를 다수 보유한 레드아이스스튜디오와 콘텐츠 사업 협력을 확대한다.

컴투스는 레드아이스스튜디오와 콘텐츠 비즈니스 계열사 컴투스엔의 주식 108만506주에 대한 양수도 계약을 체결했다고 공시했다. 레드아이스가 취득하는 주식은 컴투스엔 지분 약 4.5%에 해당한다.

이번 계약을 계기로 양사는 웹툰을 비롯한 콘텐츠 IP를 중심으로 협력 범위를 넓힐 계획이다. 레드아이스가 보유한 글로벌 웹툰 IP와 제작 역량에 컴투스엔의 콘텐츠 기획 및 사업화 역량을 결합해 기존 IP의 확장과 신규 콘텐츠 개발 등을 추진한다.

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레드아이스는 '나 혼자만 레벨업', '전지적 독자 시점', '도굴왕', '템빨' 등을 보유한 웹툰 스튜디오다. 원천 스토리를 웹툰으로 제작하는 역량을 기반으로 콘텐츠 제작과 유통, 로컬라이징 등으로 사업 영역을 넓히고 있다.

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대표작인 '전지적 독자 시점'은 글로벌 누적 조회수 20억회를 넘어섰으며, '나 혼자만 레벨업'은 웹소설과 웹툰을 합산한 글로벌 누적 조회수가 143억회를 돌파했다.

컴투스엔은 영화와 드라마, 웹툰 등 콘텐츠의 기획·제작뿐 아니라 이를 온오프라인 경험으로 확장하는 사업을 진행하고 있다. AI와 XR·VR 기술 및 관련 제작 인프라를 기반으로 3000회 이상의 온오프라인 콘텐츠 제작 경험도 확보했다.

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컴투스는 이번 지분 투자를 통해 단순한 IP 확보를 넘어 웹툰 IP를 게임과 영상, 오프라인 콘텐츠 등 다양한 형태로 확장할 수 있는 사업 기회를 모색한다는 계획이다. 특히 컴투스가 게임을 중심으로 쌓아온 IP 사업 경험과 레드아이스의 웹툰 제작 역량이 결합하면서 콘텐츠를 게임으로 확장하는 기존 방식과 함께 게임 외 콘텐츠로 IP를 넓히는 협업도 가능해질 것으로 보인다.

컴투스 관계자는 "레드아이스스튜디오의 글로벌 IP 파워와 컴투스, 컴투스엔의 콘텐츠 비즈니스 노하우를 연계해 협력의 폭을 넓힐 것"이라며 "각각의 전문성을 바탕으로 다양한 전략적 협업 기회를 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com