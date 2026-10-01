안선영, 8천만원 투자금 날리고 후회 "차라리 내 공부에 썼으면"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 안선영이 과거 지인의 레스토랑 사업에 거액을 투자했다가 돈과 사람을 모두 잃은 경험을 털어놨다.

1일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 "나이들수록 혼자가 행복한 이유ㅣ인맥 관리가 부질 없습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 안선영은 "내가 레스토랑 비즈니스를 하나도 모르면서 그냥 너무 근사해 보였다. 그래서 뭣도 모르고 레스토랑 하는 지인한테 내가 꽤 큰 돈을 투자했다"라고 말했다. 이어 "'이거를 잘 키워서 브랜드를 만들자'라며 길을 안내해 주는 멋진 인생 선배의 모습을 보여주고 싶었던 것 같다"라고 당시 투자에 나섰던 이유를 설명했다.

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하지만 상황은 점점 어려워졌다. 안선영은 "상황이 조금 안 좋아지는 느낌이 들었다"라면서 "'해외에서 식자재를 수입하는데 돈이 좀 부족하다. 8천만 원 정도를 내야 한다'라고 이야기를 하는데 마음 한편으로 알았다"라고 당시를 떠올렸다. 그는 "'쎄하다. 이거는 안 될 것 같다. 'NO'라고 해야 한다'라는 게 마음 한쪽에 있었다"라고 전했다.

그러나 선뜻 거절하지 못했다. 그는 "쩨쩨한 사람이 되는 게 죽기보다 너무 싫은 거였다"라며 결국 돈을 빌려줬다고 털어놨다.

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그 결과 안선영은 "돈을 빌려주고 나니까 돈도 잃고 사람도 잃고 밤에 잠 못 자고 괴로울 정도의 시간을 보냈다"라고 말했다.

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안선영은 "내가 40대로 돌아간다면 잠깐 멋져 보이는 의리 있는 친구를 안 하고 하나하나 따져 물었을 것 같다"라며 "이게 아니다 싶으면 정확하게 거절하고, 그 손해 본 비용을 내가 공부하는 데 썼으면 뭐라도 남았을 것"이라고 후회했다.

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anjee85@sportschosun.com