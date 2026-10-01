'전진♥' 류이서, 43세에 첫 배아 2개 이식…"남은 건 실망하지 않는 것"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]가수 전진의 아내 류이서가 결혼 6년 만에 첫 배아 이식에 도전했다.

1일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 "드디어 인생 첫 배아 이식 도전하는 류이서♥전진 부부"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 류이서는 "배아 이식을 도전하려고 병원에 가고 있다"라면서 전진과 함께 병원으로 향했다.

Advertisement

진료 결과 류이서는 "이번에 이식을 할 수 있게 됐다"라며 "초음파를 보셨는데 자궁 상태가 괜찮다고 하셔서 처음으로 도전할 것 같다"며 배아 이식을 앞둔 상황을 전했다.

류이서는 이식 수술 2일 전, PRP 시술을 받기 위해 병원을 찾았다. 그는 "PRP가 착상이 잘 되게 도와주는 건데 내 혈액을 뽑아서 성장인자를 분리해서 자궁에 넣는 것"이라고 설명했다.

Advertisement

시술을 마친 뒤에는 "통증 정도까지는 아닌 것 같고 뭔가 약간 불편함 정도, 생리통 느낌이 조금 있는 것 같다"라며 상태를 전했다. 그러면서 "이식이 2일 남았는데 그때까지 평상시대로 똑같이 지내라고 하시더라"고 덧붙였다.

Advertisement

드디어 이식 당일. 전진은 "난자 채취할 때보다 더 긴장된다"라며 말했다. 류이서가 시술을 위해 수술실로 들어간 뒤 전진은 "약간 기대를 하고 있는데 또 아내 말대로 너무 기대하면 나중에 상처가 더 클 수 있으니까 나도 그냥 아내만 신경 쓰겠다"고 했다. 이어 "나도 똑같이 주사도 많고 똑같이 뭔가 힘든 걸 같이 하고 싶은데 해줄 수 없는 그런 게 더 안쓰럽고 마음이 안 좋다"라면서 "이식이 안 되더라도 보챌 마음도 없고, 아내가 하고 싶은 대로 할 생각이고 더 힘들지 않았으면 좋겠다"라며 아내를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

Advertisement

잠시 후 류이서는 배아 이식을 마치고 집으로 돌아왔다. 그는 "진짜 잘돼서 임신이 될 수도 있고 안 될 수도 있지만 약간 그 기로에 놓인 것 같은 느낌이라 떨리더라"고 솔직한 심정을 밝혔다. 그러면서 "다행히 그래도 내막 상태가 좋다고 하셨다"고 전했다.

류이서는 "3일 배아 두 개를 이식했다"라며 "이제 남은 건 우리가 너무 실망하지 않는 것"이라며 결과를 기다리는 마음을 다잡았다.

Advertisement

한편 류이서와 전진은 2020년 결혼했다. 최근 유튜브 채널을 개설한 류이서는 전진과 함께 시험관 임신을 준비하는 일상을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.

anjee85@sportschosun.com