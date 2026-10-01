'모친과 절연' 장윤정, 알고보니 父와 유튜브 촬영 중 눈물 꾹.."다 무너질 수 있어서"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 장윤정이 아버지와 유튜브 촬영 당시 눈물을 꾹 참았다고 털어놨다.

1일 장윤정의 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 '내장을 사랑한 그녀의 아버지 근황과 셋째 계획'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

장윤정은 최근 아버지가 출연한 유튜브 영상 조회수가 300만회을 앞뒀다면서 "미쳤나 봐"라며 놀라워했다. 이어 "추석에 아버지 댁에 가서 '주변 반응이 난리다. 댓글을 보시라'라고 했더니, (사람들의 반응에) '고맙다'라고 하셨다. '(나랑) 한 번 더 놀러 갈까'라고 물으니 '촬영할 거면 낚시터 섭외해 봐'라고 하셨다. 나랑 낚시하고 싶대"라며 아버지의 반응을 전했다.

Advertisement

이어 자신과 아버지의 영상을 다룬 유튜버들이 "장윤정이 아버지하고는 잘 지내고 있다는 걸 모르는 사람들이 많다"는 말을 했다면서, "그래서 내가 명절에 너무 외롭겠다고 걱정을 하셨다고 하더라. 근데 잘 지내는 모습을 보니 좋다는 말이 많았다. 가족 얘기를 너무 안 했더니 내가 주변에 아무도 없는 줄 아셨나 보다"라고 말했다.

이어 "눈물 난다는 댓글도 있었는데, 솔직히 그날 촬영할 때 눈물을 엄청 참은 거였다. 아빠가 '윤정이 혼자 있지'라는 말을 할 때 확 터질 뻔했다. 난 아빠가 이기적으로 혼자 그런 생각을 한다고 생각해서 미웠다고 하지 않았나. 근데 그 얘기를 하시더라. 내가 얘기하면 다 무너질 수 있으니 (참았다)"라고 털어놨다.

Advertisement

한편 장윤정 부모는 2013년 이혼 소송을 했으며, 당시 장윤정은 모친과 절연했다. 장윤정은 부모의 이혼 소송 과정에서 자신의 재산이 사라진 걸 알게 됐다며 "10년 동안 번 돈을 모친과 남동생이 모두 탕진했고 약 10억원의 빚까지 떠안게 됐다"라고 주장했다.

Advertisement

모친은 이후 사기 행각을 벌이다 징역형을 선고받았고 최근에도 사기 혐의로 1심에서 징역 10개월을 선고받고 항소했다.

Advertisement

장윤정은 최근 자신의 유튜브 채널에 아버지와 진솔한 이야기를 나누는 모습을 공개해 관심을 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com