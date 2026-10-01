'곧 50대' 장윤정, 시母가 침구 선물하며 '셋째 임신' 권유.."손주 예뻐 욕심나"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 장윤정이 추석에 시댁을 찾았다가 시어머니의 셋째 권유에 깜짝 놀랐다고 밝혔다.

1일 장윤정의 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 '내장을 사랑한 그녀의 아버지 근황과 셋째 계획'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

장윤정은 이번 추석 시댁을 찾았다가 시어머니가 셋째 이야기를 꺼냈다고 전했다. 그는 "추석 전날에 가서 잤는데 침구가 너무 좋았다. 어머니께 침구에 대해 여쭤보니 그 제품이 단종되기 전에 하나를 샀다고 하시면서 선물로 주셨다"라고 말했다. 이어 "근데 '너 이거 갖고 내가 다 봐줄 테니 셋째를 낳으라'라고 하셨다. 곧 50살인데 아직 욕심이 있으시더라. '네가 낳는 아이들이 이렇게 다 예쁜데 욕심이 난다. 아깝다'라고 하셨다"라고 덧붙였다.

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장윤정은 당시 도경완의 사촌 여동생이 갓난 아이를 데리고 와 너무 예뻐했다면서, "어머님이 그 모습을 보신 거다. 이불을 주시면서 그 말씀을 진지하게 하셔서 깜짝 놀랐다. 생각을 다 접으신 줄 알았다"라고 말했다. 이어 "이거 유튜브에 나가면 '장윤정 셋째 계획 밝혀'라고 할 것 같다"라고 말해 웃음을 안겼다.

한편 장윤정은 지난 2013년 방송인 도경완과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com