'득남' 서지승, 모유수유 중 이시언♥에 분노.."하지 말라는 말 말고 응원해줘야"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 서지승이 출산 후 호르몬 변화로 남편 이시언에게 화풀이한 일화를 털어놨다.
1일 한혜진의 유튜브 채널 '한혜진'에는 '시언 오빠가 이젠 진짜 아빠라니..'라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 모델 한혜진은 이시언, 서지승 집의 찾아 두 사람의 아들을 첫 대면했다. 한혜진은 아들을 보고 "웬일이야. (이시언과) 진짜 똑같이 생겼다"라며 놀랐다. 그러자 이시언과 서지승은 "눈알만 (서지승과) 비슷하다"라고 입을 모아 웃음을 안겼다.
서지승은 "육아가 재밌다. 미션을 수행하듯 매일 트림을 시키고 있다"라며 아들 육아에 푹 빠진 근황도 전했다.
그런가 하면 서지승은 호르몬 변화로 인해 이시언에게 화를 낸 일화도 전했다. 그는 "모유수유를 하면 진짜 아프다. 출산보다 더 아프더라. 내가 조리원에서 아프다고 하니까 남편이 '지승 그만해. 아프니까 하지 않아도 된다'라고 했는데, 그 말이 너무 화가 났다. '잘하고 있다'고 말해주길 바라서 화가 났다"라고 말했다.
이후 서지승은 이시언에게 응원을 부탁했지만, 막상 이시언이 응원을 해주자 또다시 화가 났다고. 서지승은 "이래도 저래도 화가 났다. 호르몬이 내 뜻대로 되지 않아 화가 났다. 계속 화풀이를 할 수 없으니 참아야 했다"라고 덧붙였다. 그러자 한혜진은 "잘못한 건 너의 호르몬이다. 그냥 내가 사라지게 해줄까"라며 농을 던졌고 서지승은 이시언을 보더니 "요즘은 좀 괜찮아졌다"라고 말했다.
한편 이시언은 2021년 서지승과 결혼했으며 지난 5월 첫 아들을 품에 안았다.
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