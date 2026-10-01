더보이즈 에릭, '꽃보다 손영재'로 더비 만난다...11월 첫 솔로 서울 팬미팅

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 더보이즈 에릭이 첫 국내 팬미팅에서 자신만의 매력을 제대로 보여준다. 진솔한 토크와 특별한 이벤트까지 다채로운 프로그램을 선보인다.

에릭은 11월 14일 오후 2시와 7시 총 2회에 걸쳐 서울 노원구 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 2026 단독 팬미팅 '꽃보다 손영재'를 개최한다.

이번 팬미팅은 에릭이 솔로 아티스트로서 팬덤 더비(THE B)와 국내에서 처음 만나는 자리다. 에릭이 평소 가장 좋아하는 드라마 '꽃보다 남자'를 모티브로 삼아 자신만의 매력을 더한 '꽃보다 손영재'를 메인 콘셉트로 정했다.

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특히 남다른 팬 사랑으로 잘 알려진 에릭은 이번 팬미팅을 위해 다양한 무대를 준비했다. 스페셜 무대는 물론 팬들이 직접 보고 싶어 했던 무대까지 다채롭게 구성해 그동안 만나볼 수 없었던 에릭의 새로운 모습을 선보인다. 이와 함께 진솔한 토크와 특별한 이벤트가 진행된다.

팬미팅에 앞서 에릭은 글로벌 패션 무대에서도 활약한다. 에릭은 오는 2일(현지 시간) 프랑스 파리 시청에서 열리는 '요지 야마모토 봄·여름 2027 여성복 쇼'(Yohji Yamamoto SS 2027 Womenswear Show)에 참석한다. 음악 활동에 이어 패션과 팬미팅까지 영역을 넓히며 솔로 아티스트로서 입지를 다지고 있다.

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에릭은 최근 상하이, 베이징, 칭다오 등 중국 3개 지역에서 단독 팬미팅 '이터니티'를 성공적으로 마치며 현지 팬들과 소통했다. 지역별로 색다른 무대와 정성 어린 손 편지로 감동을 선사하는 등 국내외를 넘나드는 활발한 글로벌 활동으로 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

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한편 에릭의 서울 팬미팅 '꽃보다 손영재'는 11월 14일 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 개최된다.

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joyjoy90@sportschosun.com