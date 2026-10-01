한가인, 평생 '라면 10봉' 발언 했다가 봉변…"욕 많이 먹었다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한가인이 최근 "평생 라면 10봉 이하로 먹었다"고 말했다가 비난을 받았던 일화를 전하며 웃었다.

1일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "농심 연구원한테 라면 맛있게 끓이는 비법 전수받으러 간 한가인"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 평소 좋아하는 라면 브랜드의 본사를 찾은 한가인은 "유튜브를 시작하기 전에는 라면을 그렇게 많이 먹는 체질이 아니었어서 '평생 10봉 이하로 먹었다'라는 이야기를 해서 많이 욕을 먹기도 했었다"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 한가인은 지난 2024년 tvN '텐트 밖은 유럽-남프랑스 편'에서 "나는 라면을 원래 안 먹는다. 지금까지 먹은 라면이 10봉지 될까"라고 말해 놀라움을 안긴바 있다.

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하지만 유튜브를 시작한 뒤 라면에 대한 생각이 완전히 달라졌다고. 그는 "유튜브를 시작하고 라면의 신세계에 눈이 떠졌다"라면서 유튜브 활동을 계기로 라면의 다양한 매력을 알게 됐다고 말했다.

이어 "새로 유행하는 레시피부터 시작해서 신상 라면까지 안 먹어본 거 없이 정말 다 먹어봤다"라고 덧붙였다. 이때 제작진은 '30봉은 먹은 듯'이라고 자막을 넣어 한가인의 달라진 라면 사랑을 재치 있게 표현해 웃음을 더했다.

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한가인은 이날 직접 라면 연구소를 찾게 된 계기도 설명했다. 그는 "PPL이나 광고로 온 게 아니다. 정말 개인적으로 PD님한테 본사 라면 연구소에 들어가 봤으면 좋겠다고 말씀드려서 어렵게 컨택을 해서 굉장히 오랫동안 컨펌을 받아서 들어오게 된 곳"이라며 오랜 시간 공을 들여 성사된 방문이라고 강조했다.

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anjee85@sportschosun.com