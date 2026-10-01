지승현 母 정체에 깜짝..'교장→장학사→최고령 영어해설사' 엘리트 교육자였다 (편스토랑)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 지승현이 안동에서 문화해설사로 활동 중인 어머니를 공개해 눈길을 끌었다.

1일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 지승현의 일상이 공개됐다.

이날 방송에서는 지승현의 어머니 이성숙 씨가 안동 문화해설사로 활동하는 모습이 소개됐다.

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이성숙 씨는 중·고등학교 영어 교사를 거쳐 장학사, 교감, 교장을 지낸 뒤 은퇴했으며, 현재는 외국인을 대상으로 영어로 안동의 문화와 역사를 소개하는 문화해설사로 활동하고 있다. 어머니는 토익 시험도 만점에 가까운 점수를 받았다고.

지승현은 "저희 어머니는 중·고등학교 영어 교사를 거쳐서 장학사, 교감 선생님, 교장 선생님까지 하시고 은퇴하셨다"며 "지금은 외국인을 대상으로 영어 문화해설사로 일하고 계신다"고 소개했다.

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이어 "안동에 문화해설사가 여섯분 계시는데 저희 어머니가 최고령이시다"라며 어머니에 대한 자부심을 드러냈다.

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이성숙 씨는 외국인 관광객들에게 안동을 소개하던 중 드라마에 등장한 장면들을 설명하며 아들 지승현의 출연 장면을 보여주기도 했다. 그는 "그중 한 배우가 제 아들이다"라며 자연스럽게 아들을 자랑해 웃음을 자아냈다.

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이를 지켜본 김호영은 "안동 하회마을을 소개하기에도 좋은 자료인데 거기에 아들이 나오는 거다"라고 말하며 감탄했다.

어머니가 외국인 관광객들을 상대로 열심히 문화해설을 이어가는 사이, 지승현은 뒤에서 깜짝 등장하며 특별한 이벤트를 준비했다.

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지승현은 외국인 관광객들에게 영어로 "저는 한국의 배우고 여기 안동 출신이다"라고 자신을 소개하며 자연스럽게 대화를 나눴다. 경희대학교 영문과 출신인 지승현은 유창한 영어 실력을 선보이며 눈길을 끌었다.

이어 지승현은 "할리우드 배우가 꿈이었다. 나중에 너희도 날 볼 수 있다"며 배우로서의 포부를 밝혀 훈훈함을 더했다.