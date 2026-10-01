선우용여, 손에 뜨거운 물 쏟아 화상...통증 호소에 병원行 "손 박살나"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 선우용여가 촬영 중 뜨거운 물을 손에 쏟아 화상을 입고 병원을 찾았다.

1일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 "특급 식재료 가득한 82세 선우용여의 냉장고 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 선우용여는 "커피가 맛있다"라면서 제작진을 위해 커피숍에서 선물 받은 드립백 커피를 꺼냈다.

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선우용여는 커피포트에 끓인 뜨거운 물을 드립백에 부었고, 제작진은 한 손으로 들기 무거운 커피포트를 들고 있는 선우용여에게 "손 조심하셔라"고 당부했다.

그러나 잠시 후 돌발 상황이 벌어졌다. 선우용여가 뜨거운 물을 다루던 중 손에 화상을 입은 것. 제작진은 화들짝 놀랐고 선우용여의 손을 살폈고, 그는 "괜찮겠지? 빨개졌다"라고 했다. 이어 "잘한다고 자랑하면 이렇게 다치는 거다"라고 말하며 상황을 넘기려 했다.

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제작진이 화상 연고를 사 오겠다고 했지만 선우용여는 "괜찮다. 가지 마라"라며 만류했다. 그러면서 "맛있는 커피 하려다가 박살이 났다"고 너스레를 떨었다.

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하지만 시간이 지나면서 손은 점점 빨갛게 부어올랐고, 결국 화상 연고를 발랐다. 선우용여는 "집에서 해 먹지 말라는 건가 보다"라고 말하며 애써 웃었다.

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이후에도 화끈거리는 통증이 계속되자 선우용여는 결국 병원을 찾았다. 그는 "쑤신다"라고 통증을 호소했다.

병원에서 과거 화상 경험도 떠올렸다. 선우용여는 "드라마 할 때 커피 한다고 뜨거운 물을 하면서 손에 그냥 부었다. 손에 수포가 올라와서 바늘로 뺐다"라며 과거에도 커피를 준비하다 화상을 입었던 일화를 전했다.

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검사 결과 다행히 크게 다친 것은 아니었다. 선우용여는 "내일 아침 밴드 떼고 산 약 바르라더라"고 말했다.

하지만 손 부상으로 인해 예정했던 스파게티 만들기 촬영은 결국 중단됐다. 이틀 뒤 다시 선우용여의 집을 찾은 제작진은 먼저 선우용여의 손 상태를 확인했다. 이에 선우용여는 "하나 올라왔다. 그래도 괜찮다"라고 전해 걱정을 덜게 했다.

anjee85@sportschosun.com