김지영, 출산 중 힘 풀려 딸 어깨 낀 긴급 상황…"선생님이 소리 질러"

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[스포츠조선 정안지 기자] '하트시그널4' 김지영이 출산 과정을 공개하며 딸과 처음 마주한 순간을 떠올렸다.

1일 유튜브 채널 '김지영'에는 "출산 일기. 네가 어떤 모습을 하고 있을지 너무 궁금했어"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 김지영은 양수가 터지자 남편과 급하게 병원으로 향했다. 병원 도착 후 입원 수속을 마친 김지영은 "자궁 수축이 7분에서 6분으로 줄었다"라면서 "조금씩 아파온다. 자궁문은 3cm 열렸다고 한다"라며 당시 상황을 전했다.

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새벽 무통 주사를 맞은 김지영은 "저릿하던 다리 감각이 사라지고 온몸이 아무 일도 없었던 것처럼 개운해졌다"라며 한결 가라앉은 통증에 미소를 보였다.

이후 유도분만 촉진제를 투여받으며 본격적인 출산 준비에 들어갔다. 선생님과 마지막 호흡 연습을 마친 김지영은 분만실로 향했다.

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김지영은 출산 당시를 떠올리며 "'호흡 크게 마시고 참고 힘줘라'하는 분만실 선생님들의 구령에 맞춰서 죽기 살기로 아래로 힘을 밀어냈다"라면서 "세 번째 호흡 시작 중간에 힘이 풀려 선생님이 소리를 지르셨다. 안 된다고 바로 힘주라고"라고 말했다.

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그렇게 힘겨운 순간을 지나 김지영은 마침내 딸을 품에 안았다. 김지영은 "처음 본 포비(태명)는 얼마나 고생했는지 완벽한 콘헤드가 되어 있었다"라면서 딸을 처음 본 소감을 전했다. 이어 "몸에 피와 하야 것들이 묻어 있었고 퉁퉁 부어있었지만 낯설고 사랑스러웠다"라며 딸을 보며 웃었다.

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출산 과정에서 긴박했던 상황도 털어놨다. 김지영은 "선생님이 소리 지른 이유가 있었다"라면서 "포비의 어깨가 나오는 순간 내가 힘을 풀어 한동안 끼어있었다고 했다"라고 전했다. 이어 "선생님이 이것저것 조치를 취해주시니 울음소리가 들려오고 힘없이 출 늘어져 있는 내 위로 따뜻한 포비가 올려졌다"라고 당시를 떠올렸다.

딸의 울음소리를 들은 김지영은 결국 눈물을 쏟았다. 강지영은 "눈물이 쏟아졌다. 건강해서 다행이다"라면서 "남편은 계속해서 울었다. 탯줄 자르는 순간에도, 포비가 내 품에 안겨지는 순간에도"라고 전하며 출산의 감격스러운 순간을 되짚었다.

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anjee85@sportschosun.com