"추성훈 요즘 얼굴 변했다"..♥야노시호, 결혼 17년차에도 '남편 콩깍지' (편스토랑)

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[스포츠조선 김수현기자] 일본 톱모델 야노시호가 남편 추성훈을 향한 변함없는 애정을 드러냈다.

1일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 야노시호와 친정어머니가 함께 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 야노시호는 남편 추성훈의 변화를 언급했다. 그는 "근데 추상이 변했다. 예전에는 좀 소박했다. 액세서리도 전혀 안 하고 흰 티만 입었는데 화려한 사람이 돼 버렸다"고 말했다.

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친정어머니 역시 야노시호의 말에 격하게 고개를 끄덕이며 공감했다.

야노시호는 "화려한 게 어울리긴 해"라며 남편의 달라진 스타일을 인정하면서도 여전히 애정 어린 시선을 보였다.

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이어 야노시호는 추성훈의 외모 변화에 대해서도 언급했다. 그는 "요즘 추성훈 얼굴도 변했다. 사랑을 많이 받으니까 빛나는 것 같다"고 말했고, 어머니는 "자신감이 생겨서 아닐까?"라고 화답했다.

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추성훈과 비슷한 성향의 남성이 야노시호의 아버지라는 사실도 공개됐다. 야노시호는 "아빠도 비슷한 느낌이다"라며 두 사람의 닮은 점을 언급했다.

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이를 들은 이연복 셰프는 "남자 보는 눈도 모녀가 똑같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 추성훈은 일본 톱모델 야노시호와 2009년 결혼했으며, 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다.