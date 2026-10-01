슬리피, 17개월子 손에 붕대 칭칭…2도 마찰 화상에 "내 잘못"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 슬리피가 화상을 입은 17개월 아들의 치료를 위해 병원을 찾았다. 아들은 2도 마찰 화상을 진단받은 가운데, 슬리피는 잇따른 부상에 걱정스러운 마음을 드러냈다.

1일 유튜브 채널 '슬리피맞아요'에는 "아들아 제발 그만 좀 다쳐라"라는 제목의 영상이 게재됐다

이날 슬리피는 아내와 함께 화상을 입은 아들의 왼손을 드레싱하기 위해 병원을 찾았다.

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제작진은 "왜 이렇게 다치는 일들이 많냐"라고 하자, 슬리피는 "내 잘못이다"라며 속상한 마음을 드러냈다. 이어 이마까지 다친 아들을 바라보며 "아들이 가만히 있지 않는다. 오늘 계속 자기 혼자 넘어지고 박는다"라고 했다

슬리피의 아내는 "무릎도 다쳤다. 이제 골절만 남은 거 아니냐"라고 걱정했고, 슬리피는 "진짜 무섭다. 원래 아들은 그러냐. 댓글 좀 부탁드린다"라면서 아들 육아 선배들에게 도움을 요청했다.

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잠시 후 아들은 진료를 앞두고 자신의 이름이 불리자 눈물을 쏟았고, 결국 아빠에게 안긴 채 진료실로 향했다. 치료가 시작되자 아들은 아픈 듯 계속해서 울었다. 슬리피는 곁에서 "괜찮아, 괜찮아"라고 반복해서 말하며 아들을 달랬다.

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진료 후 슬리피는 아들의 상태에 대해 "괜찮은데 그래도 2주 정도는 치료받아야 한다"라면서 "이틀에 한 번씩 소독을 해야 하는데, 소독하고 뭐 붙이고 하는 게 아직까지 부모들이 하기가 쉽진 않아서 일주일 정도는 더 도라에몽으로 살아야 한다"라고 말했다.

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이어 아들의 정확한 화상 정도에 대해 묻자 "2도 마찰 화상"이라고 밝혔다. 슬리피는 "많이 심하진 않다"라고 설명하면서도 "근데 아기니까 관리가 안 되지 않나"라고 걱정했다. 이어 "다행히 흉은 안 질 것 같다고 한다"라며 안도한 뒤, "아들이 너무 아파해서 엄마가 지금 눈물을 흘렸다"라고 전해 안타까움을 자아냈다. 이어 "다 좋은 일 있으려고 하는 거다"라고 말하며 아들을 위로했다.

한편 슬리피는 지난 2022년 8세 연하 비연예인과 결혼했으며, 2024년 3월 첫째 딸을 얻은 데 이어 지난해 4월 둘째 아들을 품에 안았다.

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anjee85@sportschosun.com