"후광이 나더라" 차예련, 난리난 실물 후기..얼마나 예쁘길래 "현장서 제일 빛나"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 차예련이 오랜만에 본업인 모델 무대에 도전하며 남다른 자기관리를 공개했다.

1일 차예련의 유튜브 채널에는 '차예련 23년 만에 런웨이 도전? 서울패션위크를 빛낸 차장금'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 차예련은 풀메이크업을 한 채 차량에 올랐다. 제작진은 차예련의 모습을 보고 "제가 옆에서 사진을 찍었는데 빛이, 후광이 나더라"며 감탄했다.

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차예련은 반짝이는 의상을 입고 등장해 "이런 빤짝이 옷 입고 어디 가게?"라며 웃었다. 이어 "오늘은 DDP에서 열리는 서울패션위크에 초대받아서 가고 있다"고 설명했다.

화려한 스타일링을 선보인 차예련은 "고혹적이면서 시크한 느낌으로 옷을 입어봤다"며 "평상시에 이런 옷을 안 입지 않냐. 한 번씩 이렇게 외출하는 느낌으로 하면 일탈하는 느낌이다"라고 말했다.

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이날 유독 날씬해 보이는 차예련의 모습에 제작진은 "오늘은 계속 굶으신 거냐"고 물었다. 차예련은 쿨하게 "응"이라고 답한 뒤 "아무것도 안 먹고 물이랑 커피 한 잔 마셨다"고 밝혔다.

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키 172cm, 몸무게 48kg으로 알려진 차예련은 오랜만에 본업과 관련된 무대를 앞두고 식사까지 조절하며 관리했다고 전했다.

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차예련은 평소 수분 보충을 위해 단풍나무 물을 마신다고도 전했다. 그는 "이런 걸로 (수분) 보충을 하는 거다. 보충제는 아닌데 물보다는 수분이 채워지는 느낌이다"라고 말했다.

모든 일정이 끝난 후 제작진은 "포토월에서 사진 찍으려는 '헉' 소리가 나왔다" "확실한 건 선배님이 제일 빛났다"라며 감탄하며 수많은 연예인들 사이에서도 빛나는 차예련의 외모를 찬양했다.

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한편 차예련은 배우 주상욱과 2017년 결혼했으며, 슬하에 2018년생 딸 인아 양을 두고 있다.