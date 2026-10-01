'퇴사→억대 계약금' 김대호, 제주서 취중 라방.."나도 제니·BTS처럼 소통" ('홈즈')

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 김대호가 제니와 BTS를 따라 SNS 라이브 방송에 나섰다.

1일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 김대호가 제주도로 임장을 떠난 모습이 공개됐다.

이날 김대호는 단체 임장 전날 홀로 제주도를 찾아 숙박 임장을 했다. 늦은 밤에는 홀로 술과 회를 마시며 여유로운 시간을 보냈다. 그러다 갑자기 SNS로 라이브 방송을 하기 시작했다.

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방송 초반 단 30명만 입장하자, 장동민은 "가족분들과 방송하는 거냐"라며 농을 던졌고 김대호는 "제니나 BTS가 SNS를 통해 팬들과 많이 소통하지 않나"라고 말했다.

김대호는 라이브 방송에 들어온 팬들에게 "'구해줘 홈즈'를 촬영 중이다. 숙박 임장을 해보려고 한다"라고 알렸다. 하지만 "안물안궁"이라는 반응이 돌아왔고, 김대호는 "누구야. 너 몇 살이야"라며 발끈해 웃음을 안겼다.

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한편 김대호는 2025년 2월 MBC 아나운서를 퇴사하고 프리랜서로 전향했다. 이후 원헌드레드 레이블과 계약하며 억대 계약금을 받은 것으로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com