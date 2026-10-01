박지윤, 다이어트에 '140만원 상금' 걸었다...55kg 인생 최저 몸무게인데 '또 도전'

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박지윤이 3kg 감량 후 다이어트 중인 근황과 야식 메뉴를 공개했다.

박지윤은 1일 자신의 SNS를 통해 야식 먹방 영상을 공개했다.

그는 "9월 28일부터 7명이 140만원 상금을 걸고 (반강제로) 다이어트 중인데, 그사이 짧은 출장이 끼어서 (몰래 먹어본 야식)"이라고 설명했다.

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이어 "늦은 밤 허기를 채우려 펴본 책은 몸의 양식이 되기엔 꽤나 부족했고"라며 다이어트 중 늦은 밤 야식을 찾게 된 상황을 재치 있게 전했다.

영상 속 박지윤은 다이어터가 먹는 야식 메뉴를 소개했다. 특히 회를 먹으며 "회는 살 안 쪄"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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앞서 박지윤은 다이어트 성공 소식을 전해 화제를 모으기도 했다. 당시 그는 "잠들었다 일어나 몸무게를 재니 55kg 끝자락을 보았다. 3kg 정도 가까스로 감량했다"고 밝혔다. 특히 자신의 '인생 최저 몸무게'를 기록했다고 전해 관심을 모았다.

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한편 박지윤은 KBS 아나운서 동기인 최동석과 2009년 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 2023년 결혼 14년 만에 이혼 절차에 들어갔으며, 현재 관련 소송을 진행 중이다. 두 자녀의 친권과 양육권은 박지윤이 갖고 있다.

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또한 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 항소심은 변론 절차를 마쳤으며, 오는 11월 16일 제주지방법원에서 선고기일이 열릴 예정이다.