최화정, 연극 중 男 관객 무시에 발끈…알고보니 "떨려서 못 봤다고"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 최화정이 과거 연극 무대에서 자신을 무시한다고 생각했던 관객과 얽힌 웃지 못할 일화를 공개했다.

1일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 "66세 솔로 최화정, 에르메스백 들고 5성급 한강 크루즈 탑승한 이유?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 최화정은 "옛날에 연극 '리타 길들이기' 할 때 맨 앞줄에 서서 내가 나가서 연기만 하면 팜플릿을 보는 남자가 있었다"라고 떠올렸다.

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그는 "내 연기를 안 보고 내가 딱 나가면 팜플릿만 보는 거다"라면서 "그 사람이 너무 거슬리더라"며 자신을 완전히 무시한다고 생각했던 관객에 대해 이야기했다. 소극장 공연이라 배우와 관객의 거리가 가까웠던 만큼 해당 관객의 행동이 더욱 눈에 띄었던 것.

최화정은 "나중에 무대 뒤로 찾아왔더라"면서 "'아니, 근데 왜 팜플릿을 보시느냐'라고 했더니 떨려서 못 보겠다고 하더라"며 웃었다. 그는 "알고 보니 팬이었다"라면서 "부끄러워서 나를 못 보고 팜플릿을 봤던 거다"라고 설명했다.

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자신을 무시한다고 생각했던 관객이 사실은 너무 떨려서 자신의 연기를 제대로 바라보지 못했던 팬이었다는 사실을 알게 된 것이다.

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최화정은 "그 사람도 너무 하지 않냐"라면서 "일찍 예매해서 제일 앞에는 앉는데 내가 나오면 그냥 팜플릿만 보는 거다. 소극장이니까 바로 앞이니까"라고 덧붙였다.

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anjee85@sportschosun.com