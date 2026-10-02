'박성광♥' 이솔이, 이혼설 해명 3개월 만에 또 의미심장 글 "이별 준비하는 해"

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 39세를 맞아 인생과 인연, 사랑에 대한 깊은 소회를 전했다.

이솔이는 1일 개인 계정에 "내 나이 서른아홉"이라며 39세를 맞은 자신의 심경을 담은 글을 게재했다.

이솔이는 "많은 것들과 이별을 준비하는 한 해"라며 "어떤 것들은 영원히 떠나보낸 뒤에야 더 오래 마음에 남기도 한다"고 적었다.

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이어 "하지만 떠난 뒤의 공백이 이상하리만큼 더 고운 것들이 있다. 마음껏 헤맸던 이십대 청춘이나 뜨거웠던 여름밤 등이 그러할까"라며 지나간 시간에 대한 감상을 전했다.

그러면서 인연에 대해서는 보다 깊은 생각을 털어놨다. 이솔이는 "인연은 조금 다른 길 위에 있다. 인연은 이별 앞에서 무기력하며 끝까지 곁에 남는 쪽을 선택하는 사람의 편이니까"라고 적었다.

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또 "관계의 지속은 깊은 유대에서 시작되는 듯하지만 시간이 흐를수록 감정보단 의지에 가까워지는 것 같다"며 관계를 이어가는 것에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

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이솔이는 "다 이해하지 못하고 영원히 서로 다른 결의 존재라는 걸 알아도 그럼에도 곁에 머물기로 결심하는 일"이라며 "완벽하게 이해하고 모든 순간에 호응하는 형태가 아니라 이해할 수 없는 결핍까지 품에 안으며 쉽게 손을 놓지 않는 나의 의지겠죠"라고 덧붙였다.

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끝으로 "그런 의미로 사랑은 서로의 불완전한 모서리를 기꺼이 감수하는 방식으로 비로소 존재하는 게 아닐까"라며 사랑에 대한 생각을 전했다.

한편 이솔이는 2020년 개그맨 박성광과 결혼했다. 이솔이는 지난 7월 SNS에 올린 의미심장한 글을 두고 박성광과의 불화설 및 이혼설이 불거지기도 했으나, 직접 해명하며 확대 해석을 경계한 바 있다.